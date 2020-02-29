В столице Турции Анкаре в субботу, 29 февраля, напали на трех сотрудников местного филиала пропагандистского российского агенства – "Sputnik Турция".

Об этом на своей странице в Twitter сообщила главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. По ее словам, неизвестные ворвались к работникам домой, обвинив их в предательстве родины.

Пропагандистка заявила, что действия не были законными. "Ворвались какие-то упыри, угрожали, кричали, что они предатели родины, потому что работают на русских", – написала Симоньян.

На сайте "Sputnik Турция" уточняется, инцидент произошел около 22:30-23:00 по мск. "В квартиры попытались ворваться организованные группы людей, выкрикивавшие националистические лозунги, оскорбления и угрозы. Нападавшие пытались выломать двери", – говорится в сообщении.

В каждой из групп якобы было не менее десяти человек. Они скрылись до прибытия полиции. Журналисты обратились в правоохранительные органы.

Сотрудники "Sputnik Турция" заявили о нападении в Анкаре Коллаж

Симоньян в свою очередь задалась вопросом, каким образом нападавшим были известны домашние адреса "не самых публичных сотрудников".

Отметим, в ночь на пятницу у генконсульства России в Стамбуле прошла акция протеста. Охрана здания с вечера четверга была усилена, безопасность обеспечивается силами полицейского спецназа.

И еще вопрос - как этим упырям стали известны домашние адреса не самых публичных наших сотрудников. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) February 29, 2020

В организованных группах людей, которые одновременно напали на квартиры трех наших сотрудников в Анкаре, было около десяти человек в каждой.



Они кричали: 'Турция для турок!' 'Предатели!' и 'Русские шпионы!'



У моих прабабушек сейчас было бы дежавю. — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) February 29, 2020

Как писал OBOZREVATEL, недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал, чтобы глава России Владимир Путин не вмешивался в военный конфликт в Сирии. Лидер турков отметил, что он ввел войска по приглашению сирийского народа.

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