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1 марта • обновлено в 01:38
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Пропагандистов Путина "накрыли" в Турции, у Симоньян истерика

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В столице Турции Анкаре в субботу, 29 февраля, напали на трех сотрудников местного филиала пропагандистского российского агенства – "Sputnik Турция".

Об этом на своей странице в Twitter сообщила главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. По ее словам, неизвестные ворвались к работникам домой, обвинив их в предательстве родины.

Пропагандистка заявила, что действия не были законными. "Ворвались какие-то упыри, угрожали, кричали, что они предатели родины, потому что работают на русских", – написала Симоньян.

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На сайте "Sputnik Турция" уточняется, инцидент произошел около 22:30-23:00 по мск. "В квартиры попытались ворваться организованные группы людей, выкрикивавшие националистические лозунги, оскорбления и угрозы. Нападавшие пытались выломать двери", – говорится в сообщении.

В каждой из групп якобы было не менее десяти человек. Они скрылись до прибытия полиции. Журналисты обратились в правоохранительные органы.

Сотрудники "Sputnik Турция" заявили о нападении в Анкаре

Сотрудники "Sputnik Турция" заявили о нападении в Анкаре

Коллаж

Симоньян в свою очередь задалась вопросом, каким образом нападавшим были известны домашние адреса "не самых публичных сотрудников".

Отметим, в ночь на пятницу у генконсульства России в Стамбуле прошла акция протеста. Охрана здания с вечера четверга была усилена, безопасность обеспечивается силами полицейского спецназа.

Как писал OBOZREVATEL, недавно президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал, чтобы глава России Владимир Путин не вмешивался в военный конфликт в Сирии. Лидер турков отметил, что он ввел войска по приглашению сирийского народа.

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Автор
Богдана Васильченко
Темы
российская пропаганда Конфликт России и Турции
Персона
Маргарита Симоньян
Место
Турция Анкара
Теги
Новости России нападение пропаганда
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