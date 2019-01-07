В Альпах трагически погибли туристы: три страны ЕС объявили о масштабной угрозе

В Альпах трагически погибли семь человек из-за сильных снегопадов, в связи с чем Австрия, Германия и Италия объявили о высоком риске схода лавин.
Как сообщает ВВС, двое немецких лыжников стали жертвами в австрийских горах Форарльберг, третий – погиб в районе Понгау, недалеко от Зальцбурга.
В Баварии лыжник умер, когда на него упало дерево, также лавина убила молодую женщину в баварских горах Тейзенберг. Более того известно о смерти двух альпинистов в итальянских Альпах на горе Кристаллиера.
Также спасатели разыскивают нескольких пропавших людей в других местах. В австрийском Тироле и большей части Баварских Альп объявили второй по величине уровень предупреждения о лавинной опасности.
Альпы. Тирол
Enjoy Nature / twitter
Лыжников предупредили, чтобы они не катались вне трасс, и многие горные дороги были закрыты.
Big time snowfall in parts of Europe in the next 4 days!— severe-weather.EU (@severeweatherEU) 7 січня 2019 р.
The Alps: https://t.co/y22uoj32KB
Southeast Europe: https://t.co/Hf2JhuQBDi
Map: @wxcharts - ARPEGE model guidance pic.twitter.com/2R2uNYiXd3
Thick fresh snow and ongoing snowfall in Zillertal, Austria today, January 7. Report: Peter Barisch / @AWOETeam pic.twitter.com/Jka7qpwAhd— severe-weather.EU (@severeweatherEU) 7 січня 2019 р.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Сочельник в Карпатах пропали пятеро туристов, из которых спасатели нашли троих. Один человек погиб. Также спасатели сообщали, что пятый турист пропал без вести.