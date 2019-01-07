В Альпах трагически погибли туристы: три страны ЕС объявили о масштабной угрозе

В Альпах трагически погибли семь человек из-за сильных снегопадов, в связи с чем Австрия, Германия и Италия объявили о высоком риске схода лавин.

Как сообщает ВВС, двое немецких лыжников стали жертвами в австрийских горах Форарльберг, третий – погиб в районе Понгау, недалеко от Зальцбурга.

В Баварии лыжник умер, когда на него упало дерево, также лавина убила молодую женщину в баварских горах Тейзенберг. Более того известно о смерти двух альпинистов в итальянских Альпах на горе Кристаллиера.

Также спасатели разыскивают нескольких пропавших людей в других местах. В австрийском Тироле и большей части Баварских Альп объявили второй по величине уровень предупреждения о лавинной опасности.

Альпы. Тирол Enjoy Nature / twitter

Лыжников предупредили, чтобы они не катались вне трасс, и многие горные дороги были закрыты.

Thick fresh snow and ongoing snowfall in Zillertal, Austria today, January 7. Report: Peter Barisch / @AWOETeam pic.twitter.com/Jka7qpwAhd — severe-weather.EU (@severeweatherEU) 7 січня 2019 р.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Сочельник в Карпатах пропали пятеро туристов, из которых спасатели нашли троих. Один человек погиб. Также спасатели сообщали, что пятый турист пропал без вести.