В Афганистане прогремел мощный взрыв рядом с тюрьмой

В афганском городе Джелалабад 2 августа произошел мощный взрыв поблизости от тюрьмы в четвертом городском районе.

По данным местного телеканала Tolo News, машину, загруженную взрывчатыми веществами, подорвал смертник.

Министерство юстиции страны подтвердило факт взрыва, но пока не предоставило никакой информации о возможных жертвах инцидента.

В Джелалабаде прогремел взрыв. nunn.asia

В соцсетях сообщили, что после взрыва последовали звуки выстрелов, вероятно, возле апелляционного суда и тюрьмы.

Взрыв возле тюрьмы. twitter.com/idreeszazai

Взрыв возле тюрьмы. twitter.com/sajeedakakar

Как сообщал OBOZREVATEL, в Афганистане 30 июля в городе Пул-э-Алам террорист взорвал автомобиль. Погибли по меньшей мере восемь мирных жителей, ранено еще 30.