Узнали за день до: власти Ирана сделали признание о крушении самолета МАУ

Власти Ирана узнали, что украинский самолет МАУ над Тегераном сбили иранские ПВО за день до официального признания вины, 10 января.
Об этом заявил представитель правительства Ирана Али Рабии, передает ТАСС.
"Только в пятницу (10 января) Генштаб ВС Ирана получил результаты расследования, и тогда прошло заседание Высшего совета национальной безопасности", – говорится в сообщении.
Иранский политик отметил, что в этот день никто, даже президент страны Хасан Роухани, не знал причину катастрофы самолета.
По его словам, "как только президент узнал об этом, то сразу принял решение как можно скорее выступить с обращением к населению".
Авиакатастрофа в Иране
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные украинские авиалинии", на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).
Предварительно установлено, что тела погибших в катастрофе украинского лайнера Boeing 737, который рухнул возле аэропорта Тегерана, будет сложно опознать из-за высокой степени повреждений.
Спасатели обнаружили "черный ящик" украинского самолета Boeing 737, который разбился сразу после взлета.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал крушение украинского самолета МАУ в Иране.
В Иране назвали "официальную" причину крушения самолета МАУ.
Также в МАУ рассказали об иностранцах на борту рухнувшего самолета.
Независимый российский авиационный эксперт Вадим Лукашевич заявил, что катастрофа украинского самолета Boeing 737 в аэропорту Тегерана (Иран) произошла "в наиболее горячей точке планеты".
В СНБО сообщили, что к расследованию авиакатастрофы украинского самолета в Иране привлекут компанию Boeing.
Президент Владимир Зеленский огласил 9 января днем траура в связи с авиакатастрофой пассажирского самолета компании "МАУ" в Тегеране.
Американский СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне сообщают, что самолет сбила иранская ракета. Предположительно, российского производства.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" был сбит иранской ракетой.
Президент США Дональд Трамп сомневается, что самолет потерпел крушение из-за технической неполадки.
Премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что есть доказательства того, что украинский самолет Boeing 737 сбили иранской ракетой.
Иран ответил на обвинения в ударе ракетой по самолету МАУ.
Утром 11 января Иран официально заявил, что украинский самолет МАУ в Тегеране 8 января был сбит случайно.
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Киев ждет от Ирана полного признания вины в катастрофе самолета МАУ, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.
Стало известно, что группа украинских экспертов, которая расследует в Тегеране крушение самолета МАУ, нашла пробоины от ракеты на обломках кабины пассажирского лайнера.
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