Узнали за день до: власти Ирана сделали признание о крушении самолета МАУ

Власти Ирана узнали, что украинский самолет МАУ над Тегераном сбили иранские ПВО за день до официального признания вины, 10 января.

Об этом заявил представитель правительства Ирана Али Рабии, передает ТАСС.

"Только в пятницу (10 января) Генштаб ВС Ирана получил результаты расследования, и тогда прошло заседание Высшего совета национальной безопасности", – говорится в сообщении.

Иранский политик отметил, что в этот день никто, даже президент страны Хасан Роухани, не знал причину катастрофы самолета.

По его словам, "как только президент узнал об этом, то сразу принял решение как можно скорее выступить с обращением к населению".

Авиакатастрофа в Иране

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