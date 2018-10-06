''Уже погиб в аварии?'' Сеть озадачило новое фото ''отравителя'' Скрипаля

В сети показали фото якобы водительских прав полковника ГРУ Анатолия Чепиги (Руслана Боширова), подозреваемого в отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля.

Документ показала исследовательская группа Conflict Intelligence Team в своем Twutter."Анонимный источник поделился с нами предполагаемой фотографией водительских прав Анатолия Чепиги", - говорится в сообщении.

На документах видно, что они якобы были выданы в 2009 году.

Фото якобы Чепиги на этих правах вызвало дискуссию в сети. Пользователи усомнились, что это точно он. "А это банкетный или удумрут?", "Уже погиб в аварии?" - иронизируют они.

Анонимный источник поделился с нами предполагаемой фотографией водительских прав Анатолия Чепиги, подозреваемого в отравлении Скрипалей pic.twitter.com/0jeiCSbJCV — CIT (@CITeam_ru) 5 октября 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Турции в полковнике Чепиге узнали киллера, убившего чеченского полевого командира Абдулвахида Эдельгириева.