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''Уже погиб в аварии?'' Сеть озадачило новое фото ''отравителя'' Скрипаля

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В сети показали фото якобы водительских прав полковника ГРУ Анатолия Чепиги (Руслана Боширова), подозреваемого в отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля.

Документ показала исследовательская группа Conflict Intelligence Team в своем Twutter."Анонимный источник поделился с нами предполагаемой фотографией водительских прав Анатолия Чепиги", - говорится в сообщении.

На документах видно, что они якобы были выданы в 2009 году.

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Фото якобы Чепиги на этих правах вызвало дискуссию в сети. Пользователи усомнились, что это точно он. "А это банкетный или удумрут?", "Уже погиб в аварии?" - иронизируют они.

''Уже погиб в аварии?'' Сеть озадачило новое фото ''отравителя'' Скрипаля
''Уже погиб в аварии?'' Сеть озадачило новое фото ''отравителя'' Скрипаля
''Уже погиб в аварии?'' Сеть озадачило новое фото ''отравителя'' Скрипаля
''Уже погиб в аварии?'' Сеть озадачило новое фото ''отравителя'' Скрипаля
''Уже погиб в аварии?'' Сеть озадачило новое фото ''отравителя'' Скрипаля

Как сообщал OBOZREVATEL, в Турции в полковнике Чепиге узнали киллера, убившего чеченского полевого командира Абдулвахида Эдельгириева.

Читайте все новости по теме "Отравление Скрипаля" на OBOZREVATEL.

Тема
Отравление Скрипаля
Персона
Сергей Скрипаль
Место
Россия
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