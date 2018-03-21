Устроил допрос: Трамп разъярен утечкой о поздравлении Путина

Президент США Дональд Трамп ищет в своем аппарате тех сотрудников, которые передали СМИ информацию о рекомендациях не поздравлять Владимира Путина с победой на выборах в России.

Как сообщает CNN со ссылкой на источник, близкий к президенту, американский лидер также ужасно разъярен из-за того, что в СМИ быстро просочилась эта информация.

Во вторник вечером он спрашивал своих помощников и внешних консультантов о том, кто по их мнению, причастен к утечке информации.

Отмечается, что лишь небольшая группа сотрудников имеет доступ к этим материалам и могла знать, что было написано в информационных инструкциях касательно звонка Путину.

РИА Новости

Глава аппарата Джон Келли также возмущен тем, что конфиденциальный брифинг президента был предан огласке.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в СМИ появилась информация, что Трамп ослушался предупреждений своих советников по вопросам национальной безопасности, которые рекомендовали ему не поздравлять Путина с победой на выборах.