Упал на колени: на росТВ показали кающегося перед "ДНР" изменника Украины

На российском телевидении показали сюжет, где якобы пленный боец Вооруженных сил Украины, который на самом деле является дезертиром и фигурирует в пропагандистских роликах страны-агрессора, на коленях просит прощения у террористов "ДНР" за войну на Донбассе (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Перебежчика представили как морского пехотинца Виталия Чмиля и показали его наигранное выступление в эфире пропагандистской программы "Время покажет" на "Первом канале".

Согласно легенде, озвученной ведущим передачи Артемом Шейниным, мужчина якобы попал в плен и ему решили "устроить экскурсию" по временно оккупированном Донецку, во время которой дали возможность пообщаться с местными жителями и показали мемориал погибшим детям.

Затем он пустил в эфир видео, на котором дезертир изображает рыдания и, падая на колени, просит прощения у "ДНР".

"Школа разрушена. По школе 1 сентября! Для меня это просто шок. Самый большой шок — это дети. Я просто сам отец. Простите нас! Большинство ребят не знают, что происходит здесь. Почти все. Информации никакой не доводится до нас. Я хочу сказать что мы, от лица украинской армии я прошу у вас прощения. Я не пойду! Я не пойду в зону АТО больше!" — наигранно говорит на кадрах съемки перебежчик, выдавливая из себя слезы.

Как сообщал OBOZREVATEL, информацию о дезертирстве Чмиля обнародовал журналист Юрий Бутусов. По его словам, 35-летний житель Николаева служил в 36 бригаде морской пехоты с августа 2016 года. Однако в мае текущего года он бросил свою семью и перешел на сторону оккупантов, которые и сделали из него "звезду" российской пропаганды.