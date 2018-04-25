"Уничтожим!" Израиль выдвинул предупреждение России

Израиль намерен уничтожать российские зенитно-ракетные комплексы С-300 в Сирии, если они будут действовать против самолетов израильских Военно-воздушных сил.

Такое предупреждение сделал министр обороны страны Авигдор Либерман, передает РБК. По его словам, это будет всего лишь защитная реакция.

"Если эти вооружения будут использованы против нас, мы будем действовать против них. ​Ясно должно быть одно: если кто-либо будет стрелять по нашим самолетам, мы его уничтожим", — сказал он.

С-300 "Фаворит"

"Для нас важно, чтобы оборонительные вооружения, которые русские передают Сирии, не применялись против нас", — уточнил Либерман.

По его словам, проблемой для Израиля является не Россия, так как российские системы ПВО уже размещены в Сирии и не использовались против Израиля.

Как сообщал "Обозреватель", российская власть готова передать сирийской армии зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-300 "Фаворит" бесплатно.