Уничтожение хваленых "Панцирей" России попало на видео

В сеть попало видео того, как правительственные силы Ливии уничтожают российские ЗРПК "Панцирь" с помощью турецких беспилотников Bayraktar.

Кадры обнародовали на странице Clash Report в Twitter. Отмечается, что "Панцири" были поставлены наемникам армии Хафтара Объединенными Арабскими Эмиратами (чтобы посмотреть видео, доскролльтте страницу до конца).

Как сообщается на Telegram-канале агентства Анадолу, пресс-секретарь штаба операции "Вулкан гнева" Абдульмалик ал-Мадани сообщил, что один ЗРПК российского производства был уничтожен в районе города Тархуна. Примечательно, что в момент атаки с БПЛА его отслеживающий радар был включен.

Позже стало известно, что 20 мая ливийской армии удалось уничтожить еще три системы ПВО российского производства в Ливии.

Russian #Pantsir Air Defence Systems, purchased by the #UAE and supplied to #Libyan Rebel Khalifa #Haftar, succumb to the might of Turkish #Bayraktar #TB2 Armed Drones. pic.twitter.com/AO61XeD8rb