Уничтожение хваленых "Панцирей" России попало на видео

В сеть попало видео того, как правительственные силы Ливии уничтожают российские ЗРПК "Панцирь" с помощью турецких беспилотников Bayraktar.

Кадры обнародовали на странице Clash Report в Twitter. Отмечается, что "Панцири" были поставлены наемникам армии Хафтара Объединенными Арабскими Эмиратами (чтобы посмотреть видео, доскролльтте страницу до конца).

Уничтожение российских "Панцирей" в Ливии Скриншот видео

Как сообщается на Telegram-канале агентства Анадолу, пресс-секретарь штаба операции "Вулкан гнева" Абдульмалик ал-Мадани сообщил, что один ЗРПК российского производства был уничтожен в районе города Тархуна. Примечательно, что в момент атаки с БПЛА его отслеживающий радар был включен.

Позже стало известно, что 20 мая ливийской армии удалось уничтожить еще три системы ПВО российского производства в Ливии.

Уничтожение российских "Панцирей" в Ливии Скриншот видео

Уничтожение российских "Панцирей" в Ливии Скриншот видео

The GNA Air Forces' UAVs had destroyed a Russian made Pantsir S-1 (SA-22) supplied by the UAE to Haftar in Tarhuna while its tracking radar active. pic.twitter.com/Y8WEmArl6A — Clash Report (@clashreport) May 20, 2020

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее в сети опубликовали видео уничтожения турецкой армией восьми российских ЗРК "Панцирь", переданных на вооружение Сирии.

Напомним, в середине марта в Украине состоялась первая летная смена тактических беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2.

Они недавно поступили на вооружение ВСУ. Bayraktar TB2 – турецкий оперативно-тактический беспилотный летательный аппарат производства компании Baykar Makina. Он может переносить противотанковые ракеты и авиационные бомбы.

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