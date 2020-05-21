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21 мая • обновлено в 08:29
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Уничтожение хваленых "Панцирей" России попало на видео

11.7т
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В сеть попало видео того, как правительственные силы Ливии уничтожают российские ЗРПК "Панцирь" с помощью турецких беспилотников Bayraktar.

Кадры обнародовали на странице Clash Report в Twitter. Отмечается, что "Панцири" были поставлены наемникам армии Хафтара Объединенными Арабскими Эмиратами (чтобы посмотреть видео, доскролльтте страницу до конца).

Уничтожение российских "Панцирей" в Ливии

Уничтожение российских "Панцирей" в Ливии

Скриншот видео

Как сообщается на Telegram-канале агентства Анадолу, пресс-секретарь штаба операции "Вулкан гнева" Абдульмалик ал-Мадани сообщил, что один ЗРПК российского производства был уничтожен в районе города Тархуна. Примечательно, что в момент атаки с БПЛА его отслеживающий радар был включен.

Позже стало известно, что 20 мая ливийской армии удалось уничтожить еще три системы ПВО российского производства в Ливии.

Уничтожение российских "Панцирей" в Ливии

Уничтожение российских "Панцирей" в Ливии

Скриншот видео

Уничтожение российских "Панцирей" в Ливии

Уничтожение российских "Панцирей" в Ливии

Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Место
Ливия
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