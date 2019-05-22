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"Умудряетесь сказать Кыев": Соловьев публично опозорился из-за украинского языка

3.3тЧитать материал на украинском

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев опозорился нелепыми шутками, в которых он пытался исковеркать украинский язык, чтобы оскорбить украинцев.

Инцидент произошел в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Володимир Зеленский с Кыива попросил Парубия, который не выговаривает половину звуков, собрать внеочередной заседание Райды из Кыева", – прокомментировал рупор путинського режима новости из Украины, умышленно коверкая каждое слово (в цитатах сохранена стилистика автора).

Это возмутило украинского общественного деятеля Вадима Трюхана, и он спросил Соловьева, почему ему сложно нормально выговорить слово." Рада, простое слово. Вы не можете сказать простое слово? Зачем издеваться над словом?" – сказал украинец.

Владимир Соловьев

Владимир Соловьев

Скриншот видео

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Однако пропагандист решил ответить на замечание новыми "остротами", снова показав свою невоспитанность и хамство.

"И Киев четыре буквы, а вы умудряетесь сказать Кыев. Нет бы сказали "пива нет", а то "пииииива нет", – ехидно сказал Соловьев, смеясь над собственными глупыми шутками.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
российская пропаганда
Персона
Владимир Соловьев
Место
Россия
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Какцапы долбоёбы,кратко и ясно.
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Инцидент????Где?????? Посмеяло Молодец Соловьёв ездит на танки по Окраине...туда сюда)))))))))))))))))))))))))))))))
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Радуйтесь, что сказал Кыива...а не XYEVA!!!
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