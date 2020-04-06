Умерли от голода? В итальянском доме престарелых заперли и бросили пациентов: погибли 9 человек

В Солето 80 пожилых людей заразились коронавирусом в доме престарелых и двое суток оставались без присмотра персонала. Умерло 9 человек – власти не исключают, что причиной стал голод и жажда, а не коронавирус.

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Как сообщает La Repubblica, трагический случай произошел в доме престарелых La Fontantella di Soleto. Из 87 человек у 80 подтвердился коронавирус, а 9 из них погибли. Осложнение дало их общее состояние – пациенты были обезвожены и слабы, так как оставались без еды и воды двое суток.

Дело в том, что в частном доме престарелых весь персонал перестал работать из-за карантина. В итоге почти сотня пожилых людей остались без присмотра. Когда мэр Солето Грациано Вантаджиато вместе с медицинским персоналом решил разобраться в ситуации и прибыл на место, то обнаружил ужасающую картину. Некоторые люди были не способны сами поесть и попить, а полные подносы стояли сразу у их кровати – но дотянуться старики не могли.

Итальянский дом престарелых

"Были люди, которые не пили и не ели в течение двух дней. Пожилые люди попросили у меня воды и лекарств. Теперь я с нетерпением ожидаю отчеты ASL об этих смертях, чтобы понять, что что на самом деле произошло", – рассказал мэр.

Как сообщал OBOZREVATEL, процесс распространения коронавируса в Украине примерно на 30 дней "опаздывает" от процесса распространения в Италии.

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