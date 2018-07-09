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Умерла отравленная "Новичком" британка: что известно на данный момент

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Британка, которая была отравлена в Эймсбери нервно-паралитическим веществом "Новичок", скончалась в больнице.

Речь идет о 44-летней Дон Стерджесс, которая ранее была госпитализирована вместе с еще мужчиной — Чарли Роули, сообщает местная полиция.

Отмечается, что Роули остается в критическом состоянии.

Дон Стерджесс

Как сообщал OBOZREVATEL, 44-летняя Дон Стерджесс и 45-летний Чарли Роули были обнаружены без сознания 30 июня в городе Эймсбери. Он располагается в 10 км от Солсбери. За день до этого британские СМИ сообщили, что к отравлению Скрипаля и его дочери Юлии причастны двое россиян.

Стерджесс и Роули были госпитализированы в ту же клинику, что и Скрипали.

4 июля появилась информация о симптомах, которые были схожи с показаниями предыдущего громкого инцидента. Также, были озвучены имена и опубликованы фото пострадавших.

Читайте все новости по теме "Отравление Скрипаля" на Обозревателе.

Темы
Отравление СкрипаляЯд "Новичок"
Место
Великобритания
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Пигин Макс
Пигин Макс
Британия становится самой опасной страной для проживания. Спецслужбы мелкобритов видимо обучались в украинском спецПТУ. Потому, как российские спецслужбы спокойно действуют и там и там.
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