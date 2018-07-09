Умерла отравленная "Новичком" британка: что известно на данный момент

Британка, которая была отравлена в Эймсбери нервно-паралитическим веществом "Новичок", скончалась в больнице.

Речь идет о 44-летней Дон Стерджесс, которая ранее была госпитализирована вместе с еще мужчиной — Чарли Роули, сообщает местная полиция.

Отмечается, что Роули остается в критическом состоянии.

Дон Стерджесс

Как сообщал OBOZREVATEL, 44-летняя Дон Стерджесс и 45-летний Чарли Роули были обнаружены без сознания 30 июня в городе Эймсбери. Он располагается в 10 км от Солсбери. За день до этого британские СМИ сообщили, что к отравлению Скрипаля и его дочери Юлии причастны двое россиян.

Стерджесс и Роули были госпитализированы в ту же клинику, что и Скрипали.

4 июля появилась информация о симптомах, которые были схожи с показаниями предыдущего громкого инцидента. Также, были озвучены имена и опубликованы фото пострадавших.