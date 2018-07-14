Умер зверски избитый россиянином в Турции украинец

В одной из больниц Турции скончался 57-летний украинский турист из Запорожья, который неделю пребывал в коме после того, как его избил россиянин на курорте Аланья.

О смерти сообщили в запорожском туристическом агентстве "Лига-Тур-Сервис" со ссылкой на родственников мужчины, передает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что в субботу, 14 июля, днем в Запорожском аэропорту готовились принять самолет санавиации из Анталии с пострадавшим украинским туристом, однако за несколько часов до прилета самолета рейс неожиданно отменили.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинец, 55-летний житель Запорожской области Андрей Сова, успел только один день отдохнуть на турецком курорте Аланья. Они с супругой прилетели туда из Запорожья 6 июля.

А 7 июля, во время трансляции в кафе отеля футбольного матча, где сборная России проиграла Хорватии, он поссорился с 30-летним россиянином Андреем Похвальным. Российский болельщик ударил Андрея, тот упал и сильно ударился головой.