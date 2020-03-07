Ультиматум Зеленского Путину по Донбассу разозлил Совфед России: что говорят

В России обвинили Украину в несоблюдении договоренностей и заявили, что им непонятна причина возможного выхода Киева из "минского" процесса.

Так первый зампред комитета Совфеда по международным делам РФ Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев выйдет из переговоров, если за год Владимир Путин не прекратит войну на Донбассе.

"Честно говоря, абсолютно непонятна причина... В случае выхода ситуация станет непредсказуемой, может произойти что угодно. "Республики" пока еще верят в этот формат. После выхода же вопрос будет решаться более радикально", – сказал он.

Зеленский и Путин на "нормандской" встрече Скриншот

Россиянин также в очередной раз обвинил Украину в том, что якобы именно она, а не Кремль, не соблюдает договоренностей. Он сказал, что ему "не очень ясно, кто мешает Киеву действовать в рамках "нормандского" формата".

"Именно Украина не выполняет свою часть соглашений по формату. Зеленский жалуется сам на себя", – утверждает Джабаров.

Владимир Джабаров RT

Как писал OBOZREVATEL, накануне Владимир Зеленский заявил, что в конце апреля может произойти еще одна встреча в "нормандском формате".

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