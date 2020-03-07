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7 марта • обновлено в 21:41
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Ультиматум Зеленского Путину по Донбассу разозлил Совфед России: что говорят

11.9т
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В России обвинили Украину в несоблюдении договоренностей и заявили, что им непонятна причина возможного выхода Киева из "минского" процесса.

Так первый зампред комитета Совфеда по международным делам РФ Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев выйдет из переговоров, если за год Владимир Путин не прекратит войну на Донбассе.

"Честно говоря, абсолютно непонятна причина... В случае выхода ситуация станет непредсказуемой, может произойти что угодно. "Республики" пока еще верят в этот формат. После выхода же вопрос будет решаться более радикально", – сказал он.

Зеленский и Путин на "нормандской" встрече

Зеленский и Путин на "нормандской" встрече

Скриншот

Россиянин также в очередной раз обвинил Украину в том, что якобы именно она, а не Кремль, не соблюдает договоренностей. Он сказал, что ему "не очень ясно, кто мешает Киеву действовать в рамках "нормандского" формата".

"Именно Украина не выполняет свою часть соглашений по формату. Зеленский жалуется сам на себя", – утверждает Джабаров.

Владимир Джабаров

Владимир Джабаров

RT

Как писал OBOZREVATEL, накануне Владимир Зеленский заявил, что в конце апреля может произойти еще одна встреча в "нормандском формате".

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Автор
Дарья Дурова
Темы
Минские договоренности Переговоры Зеленского и Путина Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персоны
Владимир Зеленский Владимир Путин
Место
Россия
Теги
политика переговоры по Донбассу нормандский формат
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Украина выходит из минского процесса, Донбасс выходит из Украины. Самый оптимальный вариант который устроит всех.
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2 из 5 ответов | показать все
Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Фадеев Макс, ну все смешал в кучу, часть требований, без которых Донбасс не видит себя в составе Украины, а часть (такие как выплата пенсий), это непосредственная обязанность Украины, ведь гражданства там людей никто не лишил. Яйценюк же тоже будет получать пенсию, живя за кардоном.
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Фадеев Макс
Фадеев Макс
Захаров Дмитрий, суть в том,что россия их не возьмет в состав рф ,как и мнимую новороссию,"так как денег нет самим" Россия хочет ,что бы Украина не стала ___лучше жить__ чем Россия и привлекает в ссср2,т.е,что бы Украина была зависима от рынков РОссии...
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Будут xoxлов башкой в унитаз макать до выполнения соглашений.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный, Не будут. А вот на счёт Непредсказуемости - как бы ОРДЛО не пошли в наступление "освобождать" остальную часть Дон и Луг областей, хотя сейчас конечно не 14-й год и нет того хаоса.
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Совфед возбудился на Зеленского.
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