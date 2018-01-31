"Улетел в угол": появились новые детали драки журналистов в России из-за Сталина

Российский журналист Максим Шевченко, который 30 января подрался с журналистом Николаем Сванидзе из-за спора об исторической роли Иосифа Сталина, заявил, что сожалеет о произошедшем и отметил, что первым не начинал рукоприкладство.

Обращение Шевченко по поводу инцидента опубликовано на его YouTube-канале.

"Я сожалею, что исторические дискуссии, которые на самом деле являются политическими, привели к рукоприкладству и драке между двумя в целом интеллигентными и горячими людьми. Вы сами видите, это не я начал. Если ты угрожаешь ударить, то или не бей, или знай, что ты можешь получить в ответ. Я никогда никому не угрожаю, никогда первый не начинаю рукоприкладство, если речь не идет о принципиальных вопросах", - сказал он.

Журналист также высказал мнение, что Сванидзе и "другие либералы" в России "загоняют нас в беспросветный мрак своей демагогией".

"Они несут бред о миллионах расстрелянных, о том, что Сталин виновен в гибели советских солдат и многое другое", - пожаловался Шевченко.

Также об инциденте он рассказал в комментарии телеканалу "360".

"Была словесная дискуссия. Я ему сказал: "Коля, ты плюешь на могилы советских солдат". Он мне сказал: "Ты поддонок. Был бы ты ближе, я бы дал тебе по морде". Он пошел ко мне, я встал, руки убрал за спину. Он ударил меня, после этого я, на инстинкте, ему ответил. Он улетел в угол. Не умеешь драться, не берись. Я не дрался, я, честно говоря, не кулаком бил. Я понимал, что имею дело с интеллигентным человеком. Я просто дал пощечину, у меня рука тяжелее, чем у него, наверное", - поделился журналист.

В свою очередь, Сванидзе заявил, что не намерен извиняться перед Шевченко.

"Мы же действительно все-таки не малые дети. Один раз эмоции не смогли сдержать, но это не значит, что мы каждый раз при встрече с Максимом Шевченко будем бросаться друг на друга с кулаками. Он (конфликт. – Ред.) не будет принимать такие формы, это несомненно. Перед Шевченко я ни в коем случае извиняться не собираюсь и не должен. А вот перед аудиторией "Комсомольской правды", которая нас слушала и наблюдала, я уже извинился", - сказал он в комментарии "Говорит Москва".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя драку между Сванидзе и Шевченко, заявил, что "даже такие мастодонты" не могут справиться со своими эмоциями, добавив, что не знает, будут ли им вынесены какие-то замечания.

"Я не знаю, будут ли сделаны замечания, я в этом контексте вам только скажу одно — а вы критикуете наше министерство культуры за то, что они отменили прокатное удостоверение для фильма про похороны Сталина. Видите, насколько, скажем так, даже такие мастодонты не могут совладать со своими эмоциями", - цитирует спикера Кремля РИА Новости.

Как сообщал "Обозреватель", на Донбассе избили журналиста, который пытался остановить драку.