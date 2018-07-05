"Украину создала Россия": Соловьев сделал едкое заявление

Главный пропагандист Кремля Владимир Соловьев цинично заявил, что своим существованием в нынешних территориальных границах Украина обязана России и, в частности, таким ее политическим лидерам, как Владимиру Ленину и императрице Екатерине ІІ (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Традиционный пропагандистский миф он озвучил, оспаривая заявление украинского общественного деятеля Вадима Трюхана о том, что Украина не может гордиться тем периодом своей истории, когда ее земли были оккупированы различными империями, включая Российскую. Спор между Соловьевым и его оппонентом произошел в эфире телеканала "Россия 1".

"А можно поподробнее, кто и чем был оккупирован? Потому что оккупант Ленин прирезал вам кучу земель, оккупант Екатерина Великая тоже вообще вас создала! Нет, вы мне просто скажите: какая земелька ваша? Вы о чем?" — ехидно высказался "рупор Кремля", критикуя позицию Трюхана.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пропагандист Кремля Евгений Копатько также озвучил фейк о том, что все города на юге Украины якобы обязаны своим существованием российской императрице Екатерине ІІ.