МоваЯзык
Регистрация
ПолитикаЭкономика

"Украину создала Россия": Соловьев сделал едкое заявление

1.2тЧитать новость на украинском

Главный пропагандист Кремля Владимир Соловьев цинично заявил, что своим существованием в нынешних территориальных границах Украина обязана России и, в частности, таким ее политическим лидерам, как Владимиру Ленину и императрице Екатерине ІІ (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Традиционный пропагандистский миф он озвучил, оспаривая заявление украинского общественного деятеля Вадима Трюхана о том, что Украина не может гордиться тем периодом своей истории, когда ее земли были оккупированы различными империями, включая Российскую. Спор между Соловьевым и его оппонентом произошел в эфире телеканала "Россия 1".

"А можно поподробнее, кто и чем был оккупирован? Потому что оккупант Ленин прирезал вам кучу земель, оккупант Екатерина Великая тоже вообще вас создала! Нет, вы мне просто скажите: какая земелька ваша? Вы о чем?" — ехидно высказался "рупор Кремля", критикуя позицию Трюхана.

Новости
"Вся станет Россией": депутат Госдумы представил "план" раздела Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пропагандист Кремля Евгений Копатько также озвучил фейк о том, что все города на юге Украины якобы обязаны своим существованием российской императрице Екатерине ІІ.

Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на Обозревателе.

Тема
российская пропаганда
Персоны
Владимир ЛенинВладимир СоловьевВадим Трюхан
Место
Россия
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
4
2
Смешно
0
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
citizen of Ukraine
citizen of Ukraine
Почему "Обозреватель" цитирует этого пропагандона всея ресурсии? Зачем украинцам этот соловьиный помёт?
Ответить
0
1
citizen of Ukraine
citizen of Ukraine
Каких бы размеров ни была Украина до 1917, но это были её территории. Главное что по составу населения это были этнически однородные территории. То что сделали большевики и в частности сталин - это заложили бомбу замедленного действия, которая и сработала в 2014 году в Крыму и на Донбассе. Формально сделав "подарок" Украине сталин всё равно получал бОльшее, т.к. Украина была поглощена СССР. При этом от Украины были отторгнуты этнически близкие ей территории. Современные конфликты как раз и происходят из-за того что большевикам захотелось перекроить карту Европы, установить границы государств не обращая внимания на этнический состав населения, уничтожить голодом неугодных и переселить на их место лояльных граждан.
Ответить
1
1
Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
citizen of Ukraine, все равно что утверждать о поглощении организмом аппендикса.
Ответить
0
0

Наши блоги