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6 июня • обновлено в 18:35
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Лукашенко обратился к белорусам из-за России, напомнив о войне в Украине

7.2т
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Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о российской военной угрозе, напомнив об агрессии Москвы по отношению к другим странам.

По его словам, белорусы считают, что пострадавшие от РФ страны находятся "где-то далеко".

"Вы видите, что нас на части разрывают. Единственная постсоветская страна, которая не видела горя. И некоторым белорусам кажется, что это где-то далеко Украину разрушили. Идет война там, оттяпали часть территории", – заявил Лукашенко.

"Где-то далеко та Молдова, которую разделили напополам: Приднестровье и западная часть. Забыли, как в Литве воевали, с боем отстаивая независимость и суверенитет в советские времена. Забыли, что сегодня полыхает еще Кавказ, армяне с азербайджанцами воюют, не могут договориться. Забыли, что Грузия потеряла почти треть своей территории, сначала Абхазию, потом Осетию", – добавил он.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Лукашенко пригрозил массовыми расстрелами при защите Беларуси, заявив, что сейчас необходимо "отстоять" страну.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Российская военная угроза
Персона
Александр Лукашенко
Место
Беларусь
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