Украинский след в жуткой аварии в Будапеште: история получила продолжение

В Венгрии задержали капитана затонувшего в Будапеште туристического катера Юрия Ц. Также официально подтвердили его украинское гражданство.

64-летнего мужчину уже допросили. По данным СМИ, в пресс-службе полиции заявили о том, что запросили ордер на арест мужчины, передает "РИА Новости".

Известно, что он оказался жителем Одессы.

В Будапеште затонул катер с туристами NewsNow360

По последним данным, в аварии на Дунае погибли семь человек, 14 были спасены, остальные числятся пропавшими без вести. Всего на борту находились 32 человека.

Как сообщал OBOZREVATEL, судно, претерпевшее крушение в Будапеште, было изготовлено в Херсоне во времена СССР.

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