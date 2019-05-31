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Украинский след в жуткой аварии в Будапеште: история получила продолжение

1.9тЧитать материал на украинском

В Венгрии задержали капитана затонувшего в Будапеште туристического катера Юрия Ц. Также официально подтвердили его украинское гражданство.

64-летнего мужчину уже допросили. По данным СМИ, в пресс-службе полиции заявили о том, что запросили ордер на арест мужчины, передает "РИА Новости".

Известно, что он оказался жителем Одессы.

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В Будапеште затонул катер с туристами

В Будапеште затонул катер с туристами

NewsNow360

По последним данным, в аварии на Дунае погибли семь человек, 14 были спасены, остальные числятся пропавшими без вести. Всего на борту находились 32 человека.

Как сообщал OBOZREVATEL, судно, претерпевшее крушение в Будапеште, было изготовлено в Херсоне во времена СССР.

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Место
ВенгрияБудапешт
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Putin Serjio
Putin Serjio
Следы Путина уже нашли?
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ждём истерику шеневмериков по поводу окраинских политзаключённых в Угорщине!
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