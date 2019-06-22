ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

Украинский самолет-гигант разбомбили "Градами" в Африке

7.8тЧитать материал на украинском

В аэропорту столицы Ливии, Триполи, во время военных столкновений сгорел самолет АН-124 "Руслан".

Об этом в своем Facebook написал авиаэксперт Виталий Трубников. По его словам, самолет принадлежал авиакомпании Libyan Arab Air Cargo.

Он был выпущен в 1994 году. Последний полет состоялся в 2010 году и с тех пор он находился на стоянке в аэропорту ливийской столицы.

Новости
Свалился в крутое пике: украинский самолет произвел фурор после яркого полета

"Интересное совпадение, что только 2 дня назад один из главных сливных бачков роспропаганды, блог diana_mihaylova, написал, что с самолетом все в порядке. После этого аэродром накрыли "Градами" и самолет сгорел", – пишет Трубников.

Украинский самолет-гигант разбомбили "Градами" в Африке
Украинский самолет-гигант разбомбили "Градами" в Африке
Украинский самолет-гигант разбомбили "Градами" в Африке

Еще один Ан-124 (5A-DKL) авиакомпании Libyan Arab Air Cargo длительное время находится на хранении в Киеве.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Индии на выставке воздушных достижений украинский транспортный самолет Ан-132 поразил элементами сложного пилотажа, на которые способны обычно только спортивные или военные самолеты.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Место
ЛивияТриполи
Теги
самолетвойна
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
38
9
Смешно
5
Интересно
26
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Юг Руси
Юг Руси
Зрада зрадная!!! Опять у Путина руки "зачесались" )))))))))))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Посмеяло...а какое отношение имеет этот идиотизм к ...России?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Ш. Олег
Ш. Олег
Эге-гей, автор! А не подскажешь, по чьей вине Ливия пребывает сегодня в том состоянии, в котором пребывает? Русские Каддафи сбросили?
Показать комментарий полностью
Ответить
5
3
Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Джонсон Саймон Ф., По твоей???
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Ш. Олег, по вине того,в чьей жопе оказался черенок от лопаты.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Блоги / мнения

ads pixel