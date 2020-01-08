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8 января • обновлено в 10:49
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Украинский лайнер сбили силы ПВО Ирана – СМИ

28.7т
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Украинский самолет Boeing-737, потерпевший крушение утром в среду, 8 января, недалеко от Тегерана, по ошибке сбили силы ПВО Ирана.

Об этом пишет издание Al Hadath. Такую информацию OBOZREVATEL подтвердил источник в авикомпании "Международные авиалинии Украины", которой принадлежал лайнер.

Отмечается, что украинский самолет могли перепутать с военным воздушным судном США на фоне конфликта после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

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При этом в Иране опровергли вину сил ПВО и заверили, что единственной причиной якобы могло стать возгорание двигателя из-за технических неполадок. Официального подтверждения версий нет.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Место
Иран
Теги
МАУ разбился самолет самолет
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Комментарии
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Комментарии на сайте не модерированы
Chernoknizhniy Igor
Chernoknizhniy Igor
Не удивлюсь если это так. Совсем иранские фанатики подурели.
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3
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Pashkevich Andrey
Pashkevich Andrey
Какие идиоты! Вместо признания технических неполадок или не профессионализм пилотов как всегда ищут крайних - российские или иранские ракеты, птицы, НЛО и прочее. Только не своё головотяпство!
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4
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Иванович Юрий
Иванович Юрий
Ливанский канал Al Hadath распространил информацию о том, что украинский Боинг 737, рухнувший близ аэропорта Имама Хомейни в Тегеране был “непреднамеренно сбит” иранскими ПВО.
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2 из 4 ответов | показать все
Иванович Юрий
Иванович Юрий
Подвесов Торсион, "сайлентблок" узколобый, поинтересуйся техническими возможностями боинг 737 - на одном двигателе мог до Киева долететь, тем более вернуться и приземлиться.
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Подвесов Торсион
Подвесов Торсион
Рысин Алексей, Сейчас «Bellingcat» найдет в соц.сетях их переписку.
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