Украинский лайнер сбили силы ПВО Ирана – СМИ

Украинский самолет Boeing-737, потерпевший крушение утром в среду, 8 января, недалеко от Тегерана, по ошибке сбили силы ПВО Ирана.
Об этом пишет издание Al Hadath. Такую информацию OBOZREVATEL подтвердил источник в авикомпании "Международные авиалинии Украины", которой принадлежал лайнер.
Отмечается, что украинский самолет могли перепутать с военным воздушным судном США на фоне конфликта после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.
В МАУ озвучили версию катастрофы самолета в Иране
При этом в Иране опровергли вину сил ПВО и заверили, что единственной причиной якобы могло стать возгорание двигателя из-за технических неполадок. Официального подтверждения версий нет.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Самолет перестал подавать сигналы в 4:44 по Киеву.
Появилось первое видео падения украинского лайнера в Иране.
СМИ сообщили, что все пассажиры и члены экипажа погибли. Спасатели не обнаружили следов выживших на месте крушения.
Появились первые фото разбившегося лайнера.
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