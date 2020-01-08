Украинский лайнер сбили силы ПВО Ирана – СМИ

Украинский самолет Boeing-737, потерпевший крушение утром в среду, 8 января, недалеко от Тегерана, по ошибке сбили силы ПВО Ирана.

Об этом пишет издание Al Hadath. Такую информацию OBOZREVATEL подтвердил источник в авикомпании "Международные авиалинии Украины", которой принадлежал лайнер.

Отмечается, что украинский самолет могли перепутать с военным воздушным судном США на фоне конфликта после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

В МАУ озвучили версию катастрофы самолета в Иране

При этом в Иране опровергли вину сил ПВО и заверили, что единственной причиной якобы могло стать возгорание двигателя из-за технических неполадок. Официального подтверждения версий нет.

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