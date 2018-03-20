Генерал рассказал, что отвлечет Путина от Украины

Свой новый президентский срок президент России Владимир Путин посвятит усилению вооруженных сил и попыткам сделать РФ мировым игроком уровня Советского Союза.

Но планам Путина не суждено сбыться, в том числе и потому, что Запад не допустит такого усиления России, - заявил "Обозревателю" генерал-полковник в отставке, бывший начальник Генерального штаба ВСУ, бывший первый заместитель министра обороны Украины Анатолий Лопата.

Отвечая на вопрос, как будет действовать Кремль после очередных президентских выборов, он сказал: "Путин продолжит свою политику – политику укрепления вооруженных сил Российской Федерации, политику укрепления влияния России на мир – в этом нет никаких сомнений".

По его оценкам, внимание Путина будет сосредоточено не столько на Украине, сколько на противостоянии с Евросоюзом, США и блоком НАТО. В частности, генерал убежден в том, что Кремль будет осуществлять попытки вывести современную Россию на уровень Советского Союза в плане военной мощи.

Лопата признал: "Путин заставил говорить о себе, он заставил считаться с РФ и с его личным мнением". Он также констатировал, что "Россия – это не просто отдельный экономический и политический центр, но и основной противовес существующей оборонительной системе Запада".

По прогнозам генерала, мировое сообщество не будет "окончательно, бесповоротно и в кратчайший срок" уничтожать Россию. Вместе с тем "санкции будут ужесточаться" - прежде всего с тем, чтобы "экономика России не поднялась и не способствовала усилению военной мощи этого государства", чтобы "бряцание оружием не было подкреплено экономическими рычагами внутри страны".

"Выйти на уровень Союза России просто не дадут", - заявил генерал.

Как писал "Обозреватель", генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия не демонстрирует желания сотрудничать в расследовании отравления шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.