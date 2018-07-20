Украинский дипломат рассказал, как Трамп поступит с подарком Путина

Американская сторона будет ожидать подвоха от подарка, который сделал президент России Владимир Путин своему американскому коллеге Дональду Трампу на саммите в Хельсинки. Подаренный Путиным футбольный мяч тщательно проверят спецслужбы.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV украинский дипломат, бывший глава МИД Константин Грищенко.

"Прежде всего, спецслужбы США и служба охраны президента его проверят - и так, и сяк. Если Трамп или его сын захотят его использовать, его проверят еще раз", - объяснил Грищенко.

По словам дипломата, дальнейшая судьба мяча будет зависеть от того, каким образом в ближайшие недели и месяцы в США будет восприниматься этот саммит.

"Если Трамп сумеет переломить преобладающий негатив и как-то сказать американскому обществу, что он чего-то достиг, боюсь, что во время следующего чемпионата он будет в Белом доме", - заключил Грищенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Путин на совместной пресс-конференции передал Дональду Трампу мяч с чемпионата мира по футболу, который прошел в РФ. "Теперь мяч на его стороне. Тем более, что США должны будут проводить чемпионат мира 2026 года", – сказал глава Кремля.

Трамп, в свою очередь, бросил подарок Путина в сторону своей жены Мелании, которая не смогла его поймать. Он ответил, что мяч предназначается его сыну Бэррону.