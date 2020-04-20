Группа туристов из шести человек (среди которых двое украинцев) пряталась в пещерах в Индии, пытаясь пересидеть жесткий карантин в стране из-за коронавируса COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Как пишет Daily Mail, иностранцев обнаружили индийские копы. Туристы пояснили, что у них закончились деньги. Они жили в пещере возле Ришикеша в штате Уттаракханд, на севере Индии, с 24 марта.

В результате туристов отправили на 14-дневный карантин. Известно, что группа состояла из двух украинцев, одного гражданина Непала, одного гражданина США, одного турка и одного француза. Как рассказал инспектор полиции Раджендры Сингха Катхайта, среди туристов четверо мужчин и две женщины.

По данным журналистов, ни у одного из них не выявили симптомов коронавируса.

Изначально они проживали в гостинице в регионе Муни Ки Рети. Когда у них закончились деньги – скопили сумму, чтобы купить продукты и другие припасы и отправились к пещерам.

Инспектор полиции добавил, что гражданин Непала помогал группе покупать необходимые вещи.

На фото – часть из группы туристов, прятавшихся в пещерах Daily Mail

Отметим, с конца марта в Индии действует строгий комендантский час. Жителям разрешается покидать свои дома только для предоставления основных услуг, таких как покупка продуктов или лекарств.

Такие меры должны были снять 15 апреля, но их продлили как минимум до 3 мая.

Как писал OBOZREVATEL, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что карантин в Украине, вероятнее всего, продлят после 24 апреля, однако некоторые его меры могут смягчить. Также, по его словам, пик COVID-19 в стране может быть в начале мая.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram