Украинские летчики сели на кратере опаснейшего вулкана Африки: невероятные фото

Украинские военные летчики из состава миротворческой миссии ООН в Конго успешно посадили вертолет с учеными на кратер самого активного вулкана Африки.

Об этом сообщает пресс-центр Министерства обороны Украины в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Экипаж вертолета Ми-8 доставил группу ученых на активный вулкан Ньямлагира, высота кратера которого достигает более трех километров", – сказано в сообщении.

Пресс-центр Минобороны

Пресс-центр Минобороны

Пресс-центр Минобороны

Пресс-центр Минобороны

Пресс-центр Минобороны

Пресс-центр Минобороны

Украинские летчики столкнулись с трудностями во время полета. В частности, вертолету помешал сильный попутный ветер, скорость которого достигала 90 км/ч. Также украинцам удалось справиться с хрупкой поверхностью кратера, которая в любой момент могла обвалиться.

"Чтобы минимизировать этот риск, пилоты продемонстрировали ювелирную точность управления вертолетом", – отметили в Минобороны.

После высадки вулканологов вертолет вернулся на аэродром и находился в режиме ожидания. Через несколько часов украинский экипаж забрал ученых, которые поделились первыми наблюдениями относительно вулкана Ньямлагира. По словам доктора Дарио Тедеско, им удалось зафиксировать изменения внутри кратера.

Пресс-центр Минобороны

Пресс-центр Минобороны

Пресс-центр Минобороны

Пресс-центр Минобороны

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"Командование Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго доверяет выполнения подобных задач нашим миротворцам. Украинские летчики зарекомендовали себя настоящими профессионалами и имеют наибольший опыт выполнения сложных и нестандартных полетных заданий", – прокомментировал начальник отдела национальных контингентов и военного сотрудничества Объединенного оперативного штаба ВСУ полковник Леонид Гузла.

Ученые также поблагодарили украинцев за прекрасно выполненную работу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее летчики 831 бригады тактической авиации Воздушных сил ВСУ триумфально выступили на британском авиашоу Riat-2019.

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