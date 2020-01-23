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23 января • обновлено в 15:17
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"Герой парковки" из Украины попал на штраф в Давосе. Видео с бизнесменом

2.6т
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На экономическом форуме в Давосе отличился украинец, который с нарушением припарковал авто под "Украинским домом" и получил за это штраф.

Бизнесмена удалось заснять 21 января "Радио Свобода" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Мужчина поставил свой джип Toyota прямо на тротуаре и беззаботно рассказывал на камеру, кто приехал с ним на форум. Журналисты обратили внимание, что на стекле авто уже появился выписанный местной полицией штраф – 120 швейцарских франков (около 150 евро).

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Украинец отличился парковкой в Давосе

Украинец отличился парковкой в Давосе

Скриншот из видео

Украинец отличился парковкой в Давосе

Украинец отличился парковкой в Давосе

Скриншот из видео

"Мать честная! Сейчас пойдем платить. Ну ничего страшного, что же делать. Приехали, увидели, а тут вот как. Мы тут неделю уже, ничего не нарушали, просто так получилось, что сегодня оставили тут машину", – спокойно объяснил водитель.

Украинец получил штраф в Давосе

Украинец получил штраф в Давосе

Скриншот из видео

По словам мужчины, он приехал на авто прямо из Киева.

Украинец получил штраф в Давосе

Украинец получил штраф в Давосе

Скриншот из видео

Украинец отличился парковкой в Давосе

Украинец отличился парковкой в Давосе

Скриншот из видео

Украинец отличился парковкой в Давосе

Украинец отличился парковкой в Давосе

Скриншот из видео

Украинец отличился парковкой в Давосе

Украинец отличился парковкой в Давосе

Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали фото из "домов" Украины и России в Давосе. Разница была очевидной: в первом заметили много иностранных гостей,а во втором – только пропагандистов.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Экономический форум в Давосе
Место
Швейцария
Тег
парковка
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Комментарии
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Гоша Злой
Гоша Злой
жаль что Юзика там нет - отличился бы на 2000 евро запросто)
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Царьки думали, что можно как и в Киеве плевать на все и всех
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Быдлo оно везде быдлo
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