"Герой парковки" из Украины попал на штраф в Давосе. Видео с бизнесменом

На экономическом форуме в Давосе отличился украинец, который с нарушением припарковал авто под "Украинским домом" и получил за это штраф.

Бизнесмена удалось заснять 21 января "Радио Свобода" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Мужчина поставил свой джип Toyota прямо на тротуаре и беззаботно рассказывал на камеру, кто приехал с ним на форум. Журналисты обратили внимание, что на стекле авто уже появился выписанный местной полицией штраф – 120 швейцарских франков (около 150 евро).

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Украинец отличился парковкой в Давосе Скриншот из видео

Украинец отличился парковкой в Давосе Скриншот из видео

"Мать честная! Сейчас пойдем платить. Ну ничего страшного, что же делать. Приехали, увидели, а тут вот как. Мы тут неделю уже, ничего не нарушали, просто так получилось, что сегодня оставили тут машину", – спокойно объяснил водитель.

Украинец получил штраф в Давосе Скриншот из видео

По словам мужчины, он приехал на авто прямо из Киева.

Украинец получил штраф в Давосе Скриншот из видео

Украинец отличился парковкой в Давосе Скриншот из видео

Украинец отличился парковкой в Давосе Скриншот из видео

Украинец отличился парковкой в Давосе Скриншот из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали фото из "домов" Украины и России в Давосе. Разница была очевидной: в первом заметили много иностранных гостей,а во втором – только пропагандистов.

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