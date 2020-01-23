"Герой парковки" из Украины попал на штраф в Давосе. Видео с бизнесменом

На экономическом форуме в Давосе отличился украинец, который с нарушением припарковал авто под "Украинским домом" и получил за это штраф.
Бизнесмена удалось заснять 21 января "Радио Свобода" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Мужчина поставил свой джип Toyota прямо на тротуаре и беззаботно рассказывал на камеру, кто приехал с ним на форум. Журналисты обратили внимание, что на стекле авто уже появился выписанный местной полицией штраф – 120 швейцарских франков (около 150 евро).
Украинец отличился парковкой в Давосе
Скриншот из видео
Украинец отличился парковкой в Давосе
Скриншот из видео
"Мать честная! Сейчас пойдем платить. Ну ничего страшного, что же делать. Приехали, увидели, а тут вот как. Мы тут неделю уже, ничего не нарушали, просто так получилось, что сегодня оставили тут машину", – спокойно объяснил водитель.
Украинец получил штраф в Давосе
Скриншот из видео
По словам мужчины, он приехал на авто прямо из Киева.
Украинец получил штраф в Давосе
Скриншот из видео
Украинец отличился парковкой в Давосе
Скриншот из видео
Украинец отличился парковкой в Давосе
Скриншот из видео
Украинец отличился парковкой в Давосе
Скриншот из видео
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали фото из "домов" Украины и России в Давосе. Разница была очевидной: в первом заметили много иностранных гостей,а во втором – только пропагандистов.
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