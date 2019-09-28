"Украинагейт" сломал спину верблюду": бывший ЦРУшник объяснил ненависть к Трампу

Слова президента США Дональда Трампа, что ранее "поступали проще" с такими, как информатор касательно его разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским, можно считать прямой угрозой.

Такое мнение "Русской службе ВВС" высказал бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ, экс-глава российского департамента разведслужбы Джон Сайфер, комментируя так называемый "Украинагейт".

Он предположил, что беседа президентов проходила при свидетелях, назвав ее "последней соломинкой, которая сломала спину верблюду".

"Это только мои предположения, но, скорее всего, довольно много людей были возмущены и тем, и предыдущими поступками Трампа", – подчеркнул он. По его мнению, президент осуществляет очень грубую внешнюю политику "в своих собственных внутриполитических целях".

Сайфер добавил, что не считает, что только потому, что ЦРУ и ФБР подверглись критике и нападкам со стороны президента, они "автоматически" начали отвечать тем же, организовав утечку информации. "Это просто не свойственно работникам разведслужб", – отметил американец.

"Я бы не назвал подобный поступок [информатора] необычным... Механизмы для так называемых разоблачителей, для подачи жалоб существуют во всех ведомствах США, включая и ЦРУ, разумеется.

Я думаю, что в какой-то момент, узнав о разговоре президента [с Зеленским], этот человек посчитал его вопиющим нарушением норм и правил и решил, что если он не сообщит об этом, то сам станет соучастником преступления", – сказал он.

Сайфер отметил, что в США есть система, позволяющая скрывать имена и личные данные людей, "но сегодня никто не может ничего гарантировать".

"Сейчас в онлайне доступно такое количество информации, разработано столько поисковых систем, что если Белый дом захочет узнать, кем является этот человек, то, по всей видимости, сможет достаточно легко это сделать", – отметил он.

Бывший сотрудник ЦРУ подтвердил, что программы, похожей на программу защиты свидетеля, в данном случае не существует.

"Я не знаю, будет ли ЦРУ или директор Национальной разведки предпринимать какие-то особые шаги, чтобы обеспечить безопасность этого человека. Но я очень надеюсь на это", – подытожил он.

Трамп и Зеленский Коллаж

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее:

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram