''Украина ждет!'' Посол пролил свет на сотрудничество с НАТО

Украина ждет от НАТО и США помощи по увеличению оборонных возможностей.

Об этом заявил посол Украины в США Валерий Чалый в студии "Время-Тайм". "Угроза России не только Украине, но и угроза Европе в целом. США Россия воспринимается как угроза, а такого не было раньше. Поэтому мы уже работаем вместе. Мы ожидаем продолжения помощи по увеличению наших оборонных возможностей", – подчеркнул он.

По словам Чалого, украинская сторона также ожидает развития конкретных проектов в сфере энергетической безопасности.

Валерий Чалый "День"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты больше не будут помогать другим странам в решении их военных конфликтов. OBOZREVATEL разбирался, чем грозит резонансное решение Украине.