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''Украина ждет!'' Посол пролил свет на сотрудничество с НАТО

1.7тЧитать материал на украинском

Украина ждет от НАТО и США помощи по увеличению оборонных возможностей.

Об этом заявил посол Украины в США Валерий Чалый в студии "Время-Тайм". "Угроза России не только Украине, но и угроза Европе в целом. США Россия воспринимается как угроза, а такого не было раньше. Поэтому мы уже работаем вместе. Мы ожидаем продолжения помощи по увеличению наших оборонных возможностей", – подчеркнул он.

По словам Чалого, украинская сторона также ожидает развития конкретных проектов в сфере энергетической безопасности.

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Валерий Чалый

Валерий Чалый

"День"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты больше не будут помогать другим странам в решении их военных конфликтов. OBOZREVATEL разбирался, чем грозит резонансное решение Украине.

Читайте все новости по теме "Военная помощь Украине" на OBOZREVATEL.

Тема
Военная помощь Украине
Персона
Валерий Чалый
Место
Украина
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Ибун Скакуасов
Ибун Скакуасов
Нищебродное хохлобыдло снова приползло на коленях к хозяевам,вымаливая подачкк с барского стола)))Фу!!!
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CARGO 100
CARGO 100
Ибун Скакуасов, "Ждуны ждут" ...
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