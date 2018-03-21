Это сыграло против Украины: международник назвала важный момент выборов Путина

Выход из экономической стагнации, улучшение отношений с Западом и выработка новой стратегии по Украине станут главными задачами Владимира Путина после победы на президентских выборах.

Об этом в эфире ObozTV заявила эксперт-международник Юлия Осмоловская, комментируя возможное объявление главой РФ своего преемника.

"Мы можем только гадать, что происходит в голове Путина. Но человек получил гарантированный срок пребывания при власти на ближайшие шесть лет. Есть более неотложные вопросы: состояние российской экономики, что делать с Украиной. Та стратегия, которую проводила РФ, она не продемонстрировала 100% эффективность в реализации целей политического руководства РФ. Есть обострение с Западом", - подчеркнула эксперт.

По ее словам, решение Киева запретить россиянам голосование сыграло против Украины.

"РФ использовала это как аргумент, чтобы продемонстрировать миру, что Украина мыслит иррационально. Я не знаю прецедентов в мире, когда страны препятствовали гражданам других стран осуществить волеизлияние в дипломатических учреждениях", - отметила она.

При этом она считает, что в политическом смысле Украина выиграла бы больше, если бы такая возможность у россиян была.

"То незначительное количество россиян, которые проживают на территории Украины, не сделают погоды. Но это те люди, которые имеют возможность наблюдать, что здесь происходит, не быть заангажироваными российской пропагандой. Поэтому я убеждена, что большинство этих людей голосовали бы против", - подытожила Осмоловская.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Путин заявил, что приоритетным направлением работы во время нового президентского срока станет внутренняя повестка.