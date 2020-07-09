Украина стала лидером по количеству больных COVID-19 в Европе
Коронавирус в Украине.
За минувшие сутки, 8 июля, Украина стала лидером антирейтинга по количеству новых зараженных коронавирусом (COVID-19) в Европе. Было всего официально зарегистрировано 807 новых случаев.
Согласно данным СНБО, на втором месте среди европейских стран была Франция – 663, далее шли Британия – 630, Румыния – 555 и Швеция – 514.
Украина стала лидером по количеству больных COVID-19 в Европе за 8 июля
Добавим, что состоянием на 9 июля рекордсменом по числу новых зараженных в Европе стало Соединенное Королевство – 1 220.
Украина стала лидером по количеству больных COVID-19 в Европе
Отметим, что ранее Украина перешла критическую черту в показатель 60 зараженных на 100 тысяч населения. По последним данным показатель заболеваемости COVID-19 в Украине составил 62,4. Такой рост числа новых больных, премьер-министр Денис Шмыгаль пояснил вспышками в Винницкой, Закарпатской областях и Киеве.
Что происходит в Европе
Франция
Премьер-министр Жан Кастекс заявил, что страна готовится ко второй волне COVID-19, однако восстанавливать карантинные меры не станет. При этом он призвал строго соблюдать гигиену, физическую дистанцию и по мере необходимости носить маски.
Швеция
Правительство Швеции объявило о начале подготовки ко второй волне коронавируса и поручило местным региональным органам разработать планы подготовки реагирования на вспышку болезни во втором полугодии 2020 года.
Пандемия коронавируса
Австрия
В Австрии сообщили, что люди, прибывшие из Болгарии, Румынии и Молдовы должны пройти тест на коронавирус или остаться на двухнедельный карантин.
Бельгия
В стране намерены в сентябре запустить мобильное приложение для отслеживания контактов больных коронавирусом.
Великобритания
В Шотландии объявили о необходимости самоизоляции в течение 14 дней для людей, которые вернулись из Испании и Сербии.
Италия
8 июля около 500 работников римского аэропорта "Фьюмичино" вышли на митинг из-за того, что они не недополучили заработную плату во время карантина в стране. Участники акции призвали правительство оказать реальную помощь отрасли, сильно пострадавшей от эпидемии и ограничений.
Итальянский министр образования сказал, что началом нового учебного года все преподаватели школ пройдут тест на коронавирус, чтобы обезопасить учеников. Также в школах будут приняты по предосторожности.
Коронавирус в Италии
Испания
В стране с 9 июля ношение масок в общественных местах будет обязательным по всей Каталонии.
Германия
Немецкий министр здравоохранения выступил за проведение масштабного тестирования всего населения страны за государственный счет.
Эпидемия COVID-19
Нидерланды
С 8 июля правительство закрыло границы для жителей Сербии и Черногории из-за быстрого распространения коронавируса в этих странах.
Норвегия
В Норвегии правительство предложило компенсацию для национальных СМИ в связи с кризисной ситуацией, вызванной пандемией коронавируса.
Финляндия
Финляндия продолжает держать закрытыми границы для граждан России. Решение об открытии границ для стран Шенгенской зоны правительство будет принимать после соответствующего решения Еврокомиссии.
Латвия
В Латвии из-за распространения COVID-19 могут быть введены строгие ограничения. Карантин усилят, если эпидемиологи не смогут установить источник заражения большинства выявленных новых случаев.
COVID-19 в Европе
Литва
Лица, прибывающие в Литву из Болгарии и Румынии, должны будут проходить 14-дневную самоизоляцию.
Швейцария
В Швейцарии намерены провести массовую вакцинацию против гриппа, которая должна помочь предотвратить потенциальные осложнения при обнаружении зараженных COVID-19.
Сербия
В Белграде с 8 июля запретили собираться группами более 5 человек. С 10 по 13 июля введен комендантский час.
Черногория
На севере страны объявили эпидемию коронавируса и введены строгие ограничительные меры: жители не могут покидать пределы муниципалитетов, ходить в гости, не работают предприятия общественного питания.
Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро четверга, 9 июля, в Украине официально подтверждены 51 224 случая коронавирусной инфекции. Из них 810 обнаружены за прошедшие сутки.