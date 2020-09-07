Белорусы массово бежали в Украину: для кого открыты границы и какие есть лазейки

Скандальные выборы в Беларуси и охватившие протесты заставили не один десяток граждан покинуть Родину или хотя бы задуматься об этом. Страны-соседи позаботились о том, чтобы приютить выехавших. Например, Польша, несмотря на закрытые границы, будет выдавать визы прямо в пункте погранконтроля, а Литва и Латвия готовы принимать IT-специалистов. Не отстает и Украина, подготовив ряд исключений.

О том, как именно будут пропускать белорусов и что для них делают европейские страны, читайте в материале OBOZREVATEL.

Как принимает Украина

Начальник департамента по вопросам взаимодействия и связей с общественностью Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко рассказал OBOZREVATEL, что на сегодняшний день нет конкретной информации о количестве белорусов, бежавших от преследований.

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По его словам, граждане Беларуси не включены в какую-то отдельную категорию, которая имеет право пересекать границу Украины. При этом, в списке тех, для кого границы открыты, немало категорий: технические специалисты, иностранные студенты украинских вузов, иностранцы, проходящие военную службу в ВСУ, водители и члены экипажа грузового транспорта и автобусов, морских судов и поездов.

"Думаем, большая часть белорусов подпадает хотя бы под одну из этих категорий. Если же гражданин Беларуси ощущает давление в своей стране, он может приехать в пограничный пункт и попросить политического убежища. Решение будут принимать пограничники", – рассказал Демченко. Белорусы могут оставаться в нашей стране без специальных документов в течение трех месяцев.

Темой материальной помощи белорусам и релокацией занимается Фонд солидарности BYSOL, основанный помогать лишившимся работы в госструктурах из-за гражданской позиции. Фонду удалось вывезти в Украину 23 человека, которым угрожала опасность. Среди них – бывший участковый милиционер Евгений Осинский, отказавшийся выполнять приказы власти.

Задержание митингующих в Беларуси

Экс-сотрудник правоохранительных органов рассказал OBOZREVATEL о своей истории переезда. "Я оставлял заявку о помощи – со мной сразу связались и предложили переехать. Не настаивал на переезде, но и не сопротивлялся. Удивила свобода Киева и отличное отношение. Иногда накрывает тоска по службе: не хватает драйва, динамики, расследований, даже преступников", – подытожил бывший милиционер.

Как вести себя белорусу в Украине

В Государственной миграционной службе объяснили OBOZREVATEL, что по истечении трех месяцев следует получить вид на жительство, причем позаботиться об этом лучше заранее, так как процедура оформления длится до четырех недель. Самое популярное основание (для тех, кто не работает в IT или международной компании с представительством в Украине и у кого здесь нет родственников или супругов) – волонтерская деятельность.

Еще можно получить разрешение на трудоустройство (юридические компании предлагают помощь в его оформлении, что обойдется в 1500 гривен и более) или открыть свой бизнес – это также позволит оформить временный вид на жительство.

Задержание митингующих во время протестов в Беларуси

Места в вузах Европы и бесплатные визы

Сразу несколько европейских стран заявили о готовности ослабить действующие из-за коронавируса ограничения и принять едущих на лечение или спасающихся от репрессий. В некоторых государствах белорусским студентам собираются предоставить места в вузах, а белорусские IT-компании могут рассчитывать на переезд сотрудников за рубеж.

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Так, пограничники Польши готовы пропустить белорусов без визы, объявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий. По его данным, правом воспользовались несколько десятков человек. Для приема людей с травмами организованы дополнительные места в больницах. Упрощенный въезд будет действовать и для студентов польских вузов.

Как говорится на сайте консульства Польши в Беларуси, граждане страны могут получить национальную визу с гуманитарными целями на один год. Заявление на ее получение будет рассмотрено в максимально короткие сроки.

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Также сразу несколько польских университетов готовы бесплатно принять белорусских студентов. Среди них – Университет Адама Мицкевича в Познани. Для поступления необходимо написать письмо ректору и предоставить документ, который подтверждает отчисление.

Силезский университет в Катовице открывает для белорусов дополнительные места с возможностью поступления до 30 октября. Белорусы смогут бесплатно жить в общежитиях и учить польский язык.

Несмотря на коронавирус, открыла въезд для белорусов и Литва, причем еще в середине августа. Попасть на территорию страны можно, если ехать с "особыми гуманитарными политическими целями". Правом политического убежища уже воспользовались более 60 белорусов.

Готовы протянуть руку помощи в эмиграции белорусов и другие страны – Эстония, Латвия, Чехия.

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