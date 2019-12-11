Украина предложит Путину новые условия "Минска": названы сроки

Украина подготовит предложения по изменению Минских соглашений ко следующей встрече лидеров стран "нормандского формата", запланированной на март 2020 года.

Такое заявление сделал представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Резников в эфире канала hromadske в среду, 11 декабря.

"Мы точно напишем эти предложения, они даже были в инициативах президента готовы. Но за те четыре месяца наши ожидания, что даже те домашние задания, о которых договорились стороны, можно сделать до марта", – рассказал он.

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Резников выразил уверенность, что существующие Минские соглашения нужно пересмотреть для того, чтобы "они сработали".

Подготовленную редакцию, по словам представителя Украины, потом обсудят с политическими советниками и министрами иностранных дел четырех стран-участниц "нормандского формата".

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президента РФ Владимира Путина на саммите в Париже разозлило предложение главы Украины Владимира Зеленского изменить "Минск".

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