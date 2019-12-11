Главная Новости
11 декабря • обновлено в 21:31
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Украина предложит Путину новые условия "Минска": названы сроки

997
Читать материал на украинском

Украина подготовит предложения по изменению Минских соглашений ко следующей встрече лидеров стран "нормандского формата", запланированной на март 2020 года.

Такое заявление сделал представитель Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Алексей Резников в эфире канала hromadske в среду, 11 декабря.

"Мы точно напишем эти предложения, они даже были в инициативах президента готовы. Но за те четыре месяца наши ожидания, что даже те домашние задания, о которых договорились стороны, можно сделать до марта", – рассказал он.

Новости
Путин угрожал: Зеркаль рассказала, почему Украина подписала Минские соглашения
Резников заявил, что Украина изменит "Минск"

Резников заявил, что Украина изменит "Минск"

Народная правда

Резников выразил уверенность, что существующие Минские соглашения нужно пересмотреть для того, чтобы "они сработали".

Подготовленную редакцию, по словам представителя Украины, потом обсудят с политическими советниками и министрами иностранных дел четырех стран-участниц "нормандского формата".

Украина предложит Путину новые условия "Минска"

Украина предложит Путину новые условия "Минска"

delo.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президента РФ Владимира Путина на саммите в Париже разозлило предложение главы Украины Владимира Зеленского изменить "Минск".

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Минские договоренности" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Темы
Минские договоренности Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Персона
Алексей Резников
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
5
11
Смешно
0
Интересно
1
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Хаврило Шароваро-вышиваночник
Хаврило Шароваро-вышиваночник
Даже знаю куда Путин пошлёт вонючих шароварников!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги