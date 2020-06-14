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14 июня • обновлено в 10:09
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Андрей Пионтковский
Андрей Пионтковский
Журналист, политический деятель Все статьи автора

У Украины есть уникальная возможность получить от США все

1.9т

Краткий дайджест моей предыдущей корреспонденции из Вашингтона от 10.06.2020:

James Mattis Denounces President Trump, Describes Him as a Threat to thе Constitution.

У Мэтисса и у военной корпорации в целом накопилось много претензий к Трампу. Прежде всего, в сфере внешней политики. Это и разрушение системы отношений США с их союзниками, о чем Мэтисс прямо говорил в своем прошении об отставке, и загадочное путинофильство Трампа.

И, конечно, в Пентагоне с большим интересом прочли протоколы кремлевских мудрецов о способности Трампа парализовать на 5 дней американских военных.

Американские военные решили не рисковать и предпочли парализовать на 5 месяцев избирательную кампанию Дональда Трампа. Первый же опрос, проведенный после демарша военных, принес небывалый результат: Байден – 55%; Трамп – 41%.

Байден счел уместным заметить, что he is absolutely convinced military would escort Trump from White House if he loses and refuses to leave.

"Военные против Трампа" – это исключительно болезненный для Трампа электоральный удар. Он воздействует не на давно потерянную для него леволиберальную, а на самую что ни на есть трамписткую традиционно-консервативную аудиторию. Авторитет военных в этой среде огромен.

А вот новости последних дней.

Республиканцы в конгрессе прочувствовали ситуацию в стране и отчаянно стараются теперь обойти демократов на антипутинской волне. Им ведь тоже переизбираться 3 ноября. Чуть ли не в полном составе республиканская фракция палаты представителей предлагает внести "адские санкции" против путинского режима, включая те меры, которые перечислил О’Брайен в своем разговоре с Патрушевым. И дополнительно в качестве вишенки на торте – объявить РФ государством-спонсором международного терроризма.

У Украины появилась уникальная возможность получить в Вашингтоне всё, что ей требуется для сдерживания планируемой Кремлем эскалации военной агрессии – non NATO ally status, переговоры в формате будапештского меморандума, поставки оборонительных вооружений. Нужна только политическая воля украинского руководства.

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Автор
Андрей Пионтковский Андрей Пионтковский
Персона
Дональд Трамп
Место
США
Источник
Источник: kasparov.ru
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