"Украина обязана!" В ПАСЕ дерзко ответили на письмо Парубия

Президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье заявила, что Украина обязана пригласить наблюдателей от Ассамблеи на парламентские выборы 21 июля.

Таким образом она отреагировала на письмо спикера Верховной Рады Андрея Парубия. Ее ответ был опубликован на сайте ПАСЕ в среду, 3 июля.

"Я должна подчеркнуть, что Украина как член Совета Европы находится под мониторинговым наблюдением Ассамблеи и обязана приглашать Ассамблею для наблюдения за президентскими и парламентскими выборами", – сказано в заявлении.

Лилиан Мори Паскье coe.int

Президент ПАСЕ напомнила, что у Ассамблеи сложилась долгая практика (с 1994 года) работы с Украиной по наблюдению за выборами, что позволило "значительно улучшить" в стране правовую базу и избирательные практики.

Паскье выразила сожаление по поводу решения Украины отозвать приглашения наблюдателей от ПАСЕ на выборы в парламент, и добавила, что готова вести диалог для улучшения отношений между Ассамблеей, Верховной Радой и украинской делегацией в ПАСЕ.

ПАСЕ Корреспондент.net

Как сообщал OBOZREVATEL:

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию об изменении санкционного механизма и пригласила Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса. Решение было принято в ночь на 25 июня.

Во время заседание ПАСЕ украинская делегация в знак протеста против поблажек для России покинула зал заседаний.

В среду, 26 июня, регламентный комитет ПАСЕ усомнился в законности полномочий России и направил обращение в Венецианскую комиссиюдля определения, есть ли в составе российской делегации депутаты из аннексированного Крыма.

Комитет по иностранным делам ВРУ рекомендовал отозвать приглашения наблюдателей ПАСЕ на выборы в Украине. В Раде подчеркнули, что участие наблюдателей от ПАСЕ невозможно до тех пор, пока Россия не выполнит все резолюции Ассамблеи. Парубий последовал совету и отправил письмо в ПАСЕ.

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