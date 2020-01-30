"Украина не Малая Россия": итальянский ведущий публично извинился. Видео

Итальянский ведущий Флавио Инсинна, который в одном из своих эфиров назвал Украину "Малой Россией", публично извинился за свои высказывания.

Так, видео с его обращением было обнародовано на странице Посольства Украины в Италии в Facebook. В нем Инсинна признает, что допустил грубую ошибку (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Флавио Инсинна Скриншот с видео

"Уважаемый господин посол, я ознакомился с вашим письмом, в котором было указано о восприятии употребление "Малая Россия" в отношении Украины как оскорбления. В этой связи хотел бы подчеркнуть, что это была досадная непреднамеренная ошибка. Украина – это прекрасная страна, и я хотел бы передать привет послу и всему замечательному народу Украины", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее:

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