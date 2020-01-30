"Украина не Малая Россия": итальянский ведущий публично извинился. Видео

Итальянский ведущий Флавио Инсинна, который в одном из своих эфиров назвал Украину "Малой Россией", публично извинился за свои высказывания.
Так, видео с его обращением было обнародовано на странице Посольства Украины в Италии в Facebook. В нем Инсинна признает, что допустил грубую ошибку (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).
Флавио Инсинна
Скриншот с видео
"Уважаемый господин посол, я ознакомился с вашим письмом, в котором было указано о восприятии употребление "Малая Россия" в отношении Украины как оскорбления. В этой связи хотел бы подчеркнуть, что это была досадная непреднамеренная ошибка. Украина – это прекрасная страна, и я хотел бы передать привет послу и всему замечательному народу Украины", – сказал он.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее:
В Британии национальный герб Украины поместили в раздел знаков и символов праворадикальных групп.
В МИД Украины отреагировали на включение украинского герба в руководство по противодействию экстремизму и официально объяснили значение тризуба.
Позже в Британии оправдались за оскорбление тризуба.
Посольство Украины в Великобритании потребовало ответа от Соединенного Королевства, когда же украинский тризубец удалят из перечня экстремистской символики. В результате изображение было удалено.
Отметим, что фанаты России бурно отреагировали на новость. Некоторые использовали скандал с украинским национальным гербом для дискредитации страны и пропагандистских целей.
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