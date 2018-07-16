"Украина давно в НАТО": депутат Госдумы разразился "сенсацией"

Одиозный депутат нелегитимной Государственной Думы Константин Затулин выступил с бредовым заявлением о том, что де-факто Украина уже давно является членом НАТО (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

По его словам, это якобы произошло еще в 90-е годы ХХ века. Свою псевдосенсацию политик озвучил в эфире пропагандистской программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

"На самом деле Украине совершенно необязательно с точки зрения интересов самого НАТО там быть. Украина давным-давно в НАТО", — высказался он.

Для подтверждения своих слов Затулин использовал вымышленные аргументы о том, что Украина якобы не имеет никаких тайн от Альянса и даже научилась воровать для него засекреченную информацию России.

Кроме того, он заявил, что в 90-е годы корабли Вооруженных сил умышленно выкрасили в "натовский" цвет. Последним "доказательством" Затулина тайного участия Украины в НАТО стало обучение некоторых военнослужащих в западных странах, а также участие в торжествах по случаю выпуска курсантов официальных лиц США.

"Посол США присутствует на вручении дипломов офицеров внешней разведки Украины. Ну, вот зачем НАТО нужна Украина, если она и так полностью, с потрохами, давным-давно там!" — истерично подытожил свое бредовое выступление российский депутат.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Затулин оскандалился своими опасениями "бандеризации" русских, которые живут в Украине.