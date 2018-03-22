Уход из Крыма: Трюдо дал Путину пару советов по реабилитации в мире

Президент Российской Федерации Владимир Путин должен показать миру, что хочет урегулировать ситуацию в Украине путем ухода из аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса.

"Президенту Путину следует собственными действиями начать показывать, что он хочет играть положительную роль на мировой арене. Идет ли речь о прекращении его вовлеченности в Донбассе, или уход из Крыма, или вопрос о Сирии и Арктики, или взятие ответственности за важные вопросы, поставленные Великобританией после ужасного отравления в Солсбери две недели назад", - заявил премьер-министр Канады на пресс-конференции в Торонто, передает Укринформ.

Он посоветовал президенту РФ быть "гораздо более четким в действиях, а не только словах".

Как сообщал "Обозреватель", ранее российский политолог Дмитрий Орешкин предсказал судьбу оккупированного Донбасса после выборов Путина.