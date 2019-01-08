''Удерживают насильно!'' Россия поспорила с Британией из-за отравления Скрипаля

Российского экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, на которых в Солсбери в марте 2018 года было совершено покушение, насильственно удерживают в Британии, заявили в посольстве РФ в Лондоне.

Как передает "РИА Новости", в этом уверен пресс-секретарь посольства. Он назвал вбросом материал Daily Telegraph, в котором сказано, что Скрипали проживают на юге Англии и проходят лечение под наблюдением узкого круга медицинских специалистов.

"Что касается сообщений о проживании Скрипалей на юге Англии, изменении их внешности, предоставлении Юлии Скрипаль работы, требующей владения русским языком, поддержании ею контактов с друзьями и так далее, то они, если читать внимательно, являются не более чем предположениями людей, которые якобы разбираются в манере работы британских спецслужб в подобных ситуациях. Это домыслы, не заслуживающие серьезного комментария", м сказали в посольстве.

Сергей и Юлия Скрипаль

Россияне утверждают, что престарелая мать Сергея Скрипаля за все время после отравления сына якобы не имела возможности поговорить с ним. При этом посольство обвиняет официальный Лондон в нарушении международно-правовых обязательств, так как власти якобы отвергают требования РФ о консульском посещении российских граждан, скрывают их местонахождение, отказывают в правовой помощи российским следователям.

Также пресс-секретарь сказал, что в материале британской газеты "никаких новых фактов об обстоятельствах инцидента в Солсбери, не говоря уже о доказательствах, не приводится".

"Таким образом, граждане России Сергей и Юлия Скрипали остаются на положении насильственно удерживаемых лиц, а истинные обстоятельства инцидента 4 марта так и не установлены", — заявили в дипведомстве.

Как писал OBOZREVATEL: