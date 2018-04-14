Удар США по Сирии: стало известно о пострадавших

В результате ударов США, Франции и Великобритании по Сирии, которые были нанесены в ответ на применение ее президентом Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц, есть пострадавшие.
"Шесть мирных жителей получили ранения", – сообщил источник "РИА Новости".
В частности, речь идет о пострадавших в результате попадании ракеты по складу военной армии к западу от Хомса.
При этом Сирийское государственное телевидение сообщает, что три человека получили ранения от авиаударов в городе Хомс.
"Несколько ракет были перехвачены и сбиты с траектории, поэтому они ранили гражданских лиц", – говорится в сообщении.
Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов Джозеф Данфорд, заявил, что нападения были направлены главным образом на три цели в западной Сирии.
В частности, ракеты попали в научно-исследовательский центр в Дамаске, который был центром сирийских исследований, разработок, производства и испытаний технологий химической и биологической войны.
Вторая цель – хранилище химического оружия к западу от Хомса. Последней целью было хранилище оборудования для химического оружия и важный командный пункт, также недалеко от Хомса.
Как сообщал "Обозреватель", ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировали атаку на ряд объектов режима Асада.
Читайте все новости по теме "Конфликт в Сирии" на Обозревателе.