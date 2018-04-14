Удар США по Сирии: стало известно о пострадавших

В результате ударов США, Франции и Великобритании по Сирии, которые были нанесены в ответ на применение ее президентом Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц, есть пострадавшие.

"Шесть мирных жителей получили ранения", – сообщил источник "РИА Новости".

В частности, речь идет о пострадавших в результате попадании ракеты по складу военной армии к западу от Хомса.

При этом Сирийское государственное телевидение сообщает, что три человека получили ранения от авиаударов в городе Хомс.

"Несколько ракет были перехвачены и сбиты с траектории, поэтому они ранили гражданских лиц", – говорится в сообщении.

Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов Джозеф Данфорд, заявил, что нападения были направлены главным образом на три цели в западной Сирии.

В частности, ракеты попали в научно-исследовательский центр в Дамаске, который был центром сирийских исследований, разработок, производства и испытаний технологий химической и биологической войны.

Вторая цель – хранилище химического оружия к западу от Хомса. Последней целью было хранилище оборудования для химического оружия и важный командный пункт, также недалеко от Хомса.

Как сообщал "Обозреватель", ранее премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй и президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировали атаку на ряд объектов режима Асада.