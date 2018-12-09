Россия всерьез начинает задумываться над тем, что и с ней могут поступить так, как она поступает с некоторыми соседями (Грузией, Украиной). И хотя, кроме нее, ни одно из государств мира не ведут себя, как "страна-гопник" (тупо отлупить слабого и отобрать территорию) - вероятность, что федерацию "потрусят на парудвадцатьпьятькопочек", все более растет.

Некоторые российские эксперты, которые реально изучают состояние дел в международной военной сфере, всерьез обеспокоены. Они понимают, что сегодня Япония, если бы имела желание, могла бы легонечко отобрать не только Курильские острова, которые ранее принадлежали ей - она могла бы "отжать" все Тихоокеанское побережье РФ.

Курильские острова

Япония планирует получить в состав своих морских сил самообороны две ударных авиагруппы и переоборудовать для этого два своих вертолетоносца "Идзумо" и "Кага", США должны поставить 42 новейших самолетов F-35B.

Японские морские силы самообороны являются достаточно мощными и фактически сконцентрированы на небольшом театре действий. Они включают в себя 4 вертолетоносца, более 40 эсминцев (десяток из которых - ракетные), 6 фрегатов и два десятка подводных лодок. Стоит добавить к этому еще и корабли поддержки, ракетные катера и авиацию.

Россия держит в этом регионе свой Тихоокеанский флот, но если его сравнивать с японским, то получится как нынешние украинские ВМС против российского Черноморского флота.

Поэтому, если бы все в мире придерживались "российской" манеры поведения, то японцы уже давно бы сделали "Курилы-наш" и по всему Тихому океану эскадрами-стаями "давили их, сук" российские корабли. Или, как предполагают эксперты, "организовали" Перл-Харлбор-2, или Цусиму-2.

И самое главное: в Японии размещено немало американских сил, это около 50 тысяч личного состава, армейские и воздушные соединения, силы ПВО и корпус морской пехоты. Плюс ко всему в этом регионе действует 7-й флот ВМС США - оперативный, значительная часть которого базируется именно в Японии. Его численность более полусотни боевых кораблей и 350 самолетов. В случае конфликта Японии с россией, американцы. конечно же, охотно поддержат своего союзника, и им будет не "запаребрик".

Россия тогда, как и полагается,будет апеллировать к ООН и другим международным организациям, но сомневаюсь, что ей кто-то придет на помощь. Тогда она и получит именно такую ​​ситуацию, в которой уже почти 5 лет находится Украина - сосед отобрал территории и имущество, проводит "рехферендумы", нарушает законы и убивает граждан, но везде на всех уровнях издеваясь заявляет "это-не-мы, ихтамнет" . А территории, тем временем, ассимилирует в собственную экономику и страну.

Япония имеет все шансы поступить так же, тем более, что территории Курильских островов СССР (наследник - россия) получил только после Второй мировой войны. Южные Курилы - вообще, по мнению японцев, не имеют никаких юридических оснований находиться в составе россии. А это ни много, ни малоь 4 острова (Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хибомаи с группой меньших островов) - более 5 тысяч километров квадратных суши и 200 тысяч километров морской территории (с 200-мильной экономической зоной).

Но россия не хочет отдавать Южные Курилы, и не только потому, что ей очень нужны эти клочки суши. Между островами проходят проливы Екатерины и Фриза, которые соединяют Охотское море с Тихим океаном. Это единственные российские проливы, которые зимой не замерзают. Поэтому без них Тихоокеанский флот россии будет запертым в Охотском море.

Но Курилы надо как-то возвращать японцам, иначе просто отберут сами. Понимает это и руководство кремля, потому задумалось над тем, чтобы не раздражать "страну восходящего солнца".

На Восточноазиатском саммите, проходившем в середине ноября в Сингапуре, российский "пуйло-лидер" встречался с японским премьер-министром Синдзо Абэ. Японцы там намекнули, что сейчас россия ведет себя, как "страна-гопник", поэтому и с ней могут поступить так же и пора возвращать острова. Трусливое "пуйло" что-то промямлило о том, что они "подумают, как этот вопрос решить..." Но в росСМИ появилась информация, что россия уже готовится передать два из четырех островов, однако пока что "торгуется "за компенсацию от Японии, хотя кремль везде заявляет, что не" торгует территориями ".

"Компенсацию за Курилы", скорее всего, россия хочет не материальную. Кремль надеется "выторговать" у мирового сообщества какую-то "легализацию по крымскому вопросу", ведь это "козырь на руках" в игре с союзником США - Японией. За Курилы можно получить не что-то материальное или даже деньги на счета верхушки, они могут помочь решить некоторые очень острые международные вопросы. Поэтому россия и немного "затормозила" этот процесс, когда произошел инцидент с украинской корабельно-катерной группой в Керчи. Но сейчас москва рискует, что этот "курильский козырь" у нее "выбьют" в буквальном смысле - ударом в зубы. Поступив так, как поступает она.