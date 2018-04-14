Итак, ожидаемый практически целую неделю ракетный удар по Сирии со стороны США и их союзников нанесен. День, надо сказать, для возможного ядерного "Армагеддона", был подобран очень символичный – пятница 13-го…

Такая задержка была связана, в первую очередь, с длительным процессом переговоров и выбором целей для удара. Как известно, многие ключевые союзники США, включая Германию, отказались участвовать в атаке на силы Башара Ассада без санкции Совбеза ООН и окончательных результатов расследования, взвесив все "за" и "против" для своей страны.

Другое дело – США, Великобритания и Франция, лидеры которых успели сделать много громких заявлений (не говоря уже о твиттахТрампа), обещая наказать кровавого диктатора Башара Ассада за "химическую атаку" против мирных граждан.

И Эмануэль Макрон, и Тереза Мей и Дональд Трамп имели достаточную мотивацию внутри своих стран для нанесения удара, которая, пожалуй, в данном конкретном случае стала основной. Но об этом уже много говорилось и писалось.

Роль первой скрипки, безусловно, здесь была отведена Дональду Трампу. Да и мотивация у него была самой высокой. Здесь не только уже репутационные риски в случае отказа после громких заявлений и угроз накануне готовящихся встреч с лидерами КНДР и РФ, но и прекрасная возможность отвлечь внимание американской общественности от скандала с обыском в офисе его адвоката, который, возможно, и был представителем предвыборной команды Трампа с российской стороной в ходе выборов в 2016 году.

Итак, какие выводы мы можем сделать из результатов ракетного удара?

Как я и предполагал, внешне он выглядел значительно эффектнее, чем прошлогодний удар "томагавками" по сирийскому аэродрому.

Согласно официальным сообщениям властей США, Франции и Великобритании, четыре самолета ударили по бывшей ракетной базе неподалеку от сирийского Хомса. Этот объект выбрали потому, что там наиболее вероятно уничтожение накопленного химического оружия при минимальном загрязнении окружающей среды.

В свою очередь председатель объединенного комитета начальников штабов США Джозеф Данфорд заявил, что удары начали наносить по научному центру в Дамаске, складу химоружия в западном Хомсе и третьей цели, которая считается важным командным пунктом и располагается рядом со складом, где также хранится оружие.

По информации же Минобороны России, ракетные удары наносились с двух кораблей из Красного моря, тактической авиацией из Средиземного моря и американскими бомбардировщиками B-1B из района Эт-Танф.

К тому же на этот раз США действовали не одни, а вместе с ключевыми союзниками по НАТО. Хотя и не всеми. Госпожа Ангела Меркель резонно решила, что очередная волна сирийских беженцев в стране ей ни к чему. Да и после согласия на строительство "Северного потока-2" "бить горшки" с президентом РФ ей ни к чему. Ведь на кону – статус Германии как главного газового хаба в Европе. А это сулит очень большую выгоду немецкому бизнесу. Да и никаких внутриполитических вопросов участие в ударе по Сирии недавно вновь назначенному немецкому канцлеру решить не удалось бы. Скорее наоборот. Лишь усилить риски терактов и волны насилия выходцами из Сирии и стран Ближнего Востока, которые существенно повлияли на ее рейтинги на прошлых выборах.

Главная же интрига и опасения состояли в том, ответит ли на удары РФ по Сирии как обещала, сбивая при этом не только ракеты, но и источники их запуска. Что, в конечном итоге и могло спровоцировать начало войны двух ядерных сверхдержав со всеми вытекающими последствиями.

Этот фактор наверняка и стал ключевой причиной столь длительной паузы между заявлениями об атаке и ее реализацией. Очевидно, что все это время шли переговоры не только с союзниками США, но и с российскими военными для того чтобы избежать гибель военных советников, что могло стать причиной ответного удара.

В результате, если же конечно верить Минобороны РФ, удары были нанесены по объектам, которые находятся вне зоны ответственности российских систем ПВО. Хотя это и не соответствует действительности: от Хмеймима (где находятся российские комплексы ПВО С-400) до Дамаска чуть более 200 км по прямой. А радиус их действия – 400 км. Так что сбивать ракеты возможность российские военные могли, и, если следовать сделанным накануне заявлениям российского Генштаба – должны были… Но не стали. Тем самым продемонстрировав в очередной раз своим союзникам цену гарантий собственной безопасности от РФ. Но для внутренней аудитории Кремль, естественно, представит это чуть ли ни как победу, делая акцент на том, что Трамп, конечно же, испугался наносить удар по российским объектам. Кто там будет разбираться в радиусе действия С-400 и придираться к заявлениям российских чиновников и военных высшего ранга…

Так что в итоге всем сторонам конфликта, можно сказать, удалось/удастся "сохранить лицо". Даже Башару Асаду. Ведь если верить имеющейся неподтвержденной информации, сирийским ПВО удалось сбить более 10 из выпущенных ракет. Ну а российский Генштаб и вовсе заявил, что сбили целых 71из 103 выпущенных! Так что в ближайшие дни ждем заявлений на российском ТВ от "экспертов" а-ля: "Так это еще наши старые системы 30-летней давности! А вот представьте, если бы мы с С-400 ответили бы!".

Трампу же удалось на целую неделю приковать внимание внутренней аудитории к Сирии, а не скандалу с обысками в офисе его адвоката, который является одним из ключевых фигурантов "Кремлингейта". И эти обыски, а главное обнаруженные в их ходе доказательства пребывания господина К… в Праге в августе 2016 на возможной встрече с российскими представителями, а не в США в кругу семьи может существенно повлиять на ход расследования. Теперь же все мейнстримные СМИ в США в выходные уделят внимание именно атаке в Сирии, а не обыскам. Да и не один день еще будут обговаривать подробности атаки.

К тому же Трамп наглядно продемонстрировал, что готов наносить военные удары даже несмотря на угрозу ответного удара от ядерной державы. Это уже сигнал Ким Чен Ыну, подготовка к возможной встрече с которым сейчас идет полным ходом. Но главное – продемонстрировать для внутренней аудитории, насколько он "жЕсток" с Россией.

Что касается самой Сирии, то ракетный удар союзников имел, как я уже отметил, демонстративный и символический характер, в результате которого удалось избежать значительных жертв среди мирного населения. На данный момент сирийскими властями подтверждена гибель троих мирных граждан. Но главное - перелома в завершающейся многолетней гражданской войне, как наверняка надеялась остатки разрозненных повстанцев, не произойдет.

К тому же Тереза Мэй уже успела заявить, что целью атаки не было свержение действующего режима. Это важный сигнал не только для Ассада, но и Кремля.

Что же касается Украины, то несмотря на всеобщее желание стать свидетелями очередного унижения России и ее хваленной военной мощи, данный вариант для нас является вполне приемлемым. Если не сказать больше. Ведь если бы в результате ракетного удара был нанесен существенный удар боеспособности правительственных войск Ассада, не говоря уже о возможных жертвах среди российских военных советников, то Кремль наверняка "ответил" бы обострением ситуации на Донбассе. А это уже жертвы десятков наших граждан по обе стороны конфликта и фактически крест на ближайших перспективах переговорах о миротворцах на Донбассе.

А так по факту и Путину дали сохранить лицо (по крайней мере для внутренней аудитории), предупредив и согласовав через Францию объекты удара, и Трампа внутренняя оппозиция не будет обвинять, что он предупредил Путина заблаговременно об ударе, как это было год назад.

Что же касается дальнейших действий сторон и возможных новых ударов, то Дональд Трамп уже отписался в своем твиттере, что "Миссия завершена". Москва отвечать уже точно не будет.

Так что, учитывая накал страстей и уровень ставок, пятница 13-е роковой для всего мира не стала. И это хорошая для всех новость.