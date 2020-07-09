Ученый из США назвал COVID-19 в самолетах опаснее авиакрушений в 79 раз

Профессор из США рассчитал, что в случае, если авиакомпании начнут продавать билеты на все места в салоне, смертность от COVID-19 из-за заражения в самолетах вырастет до 80 человек в год – это в 79 раз выше показателей летальности от авиакатастроф.

Как сообщает DailyMail, профессор Слоунской школы управления Массачусетского технологического института Арнольд Барнетт создал математическую модель, в которой рассчитал два варианта: в одном авиакомпании будут продавать все места в салоне, а во втором только те, что возле окон, оставляя между пассажирами достаточно безопасного пространства.

Согласно его расчетам, при первой модели вероятность заражения составляет 1 к 4300, а при второй уменьшается почти вдвое – 1 к 7700. Используя средний коэффициент смертности от COVID-19 в размере 1%, ученый высчитал, что примерно один из 430 тысяч пассажиров самолетов будет погибать от COVID-19.

После он рассчитал, что в общей сложности это приведет примерно к 80 смертям за год, что в 79 раз больше, чем вероятность погибнуть в авиакатастрофе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые могут начать использовать хомяков для исследования способа передачи COVID-19 в самолетах.