Ученые зафиксировали аномальное снижение активности Солнца: в чем опасность

Британские ученые заявили о снижении до минимального уровня активности Солнца, что может стать причиной похолодания на планете и неурожаев.

В частности, резко снизилась активность поверхности светила, а его магнитное поле впускает в окружающую среду больше космических лучей. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам исследователей, людям стоит готовиться к мощнейшим грозам и некоторому снижению температуры. Помимо этого, помехи будут серьезно мешать деятельности космической техники и работе космонавтов.

Однако самое страшное, подчеркивают ученые, это не прямые, а косвенные последствия уменьшения активности Солнца.

При этом историки напоминают о начале XIX века, когда из-за сниженной солнечной активности на Землю обрушилось множество бедствий. Но другие специалисты возражают, утверждая, что солнечный минимум – регулярный период в активности светила.

"Нынешний солнечный минимум довольно глубок, однако вряд ли нас в ближайшее время ждет новый "мини-ледниковый период". Солнечный минимум наступает каждые 11 лет. Последний, который пришелся на 2009-2010 года, был самым глубоким за 100 лет, но мы же не умерли", – успокоил профессор космической физики из университета Рединга Мэттью Оуэнс.

Другой же ученый-астрофизик Джефф Найт подчеркнул, что солнечный минимум действительно влияет на погоду зимой. По его мнению, средняя температура на Земле, скорее всего, уменьшится, однако катастрофических последствий ожидать не стоит.

"Едва ли это будет падение температуры на 20 градусов. Кроме того, солнечный минимум не отменяет проблемы глобального потепления. Мы лишь временно достигли минимальной точки, в дальнейшем температура начнет снова повышаться, а проблема никуда не исчезнет", – прогнозирует ученый.

Как сообщал OBOZREVATEL, ведущий научный сотрудник астрономической обсерватории Киевского национального университета им. Т. Шевченко Всеволод Лозицкий заявил, что в 2020 году солнечная активность начнет возрастать, что приведет к мощным магнитным бурям.

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