Участвовала Украина: Интерпол выбрал членов Еврокомитета

В пятницу, 31 мая, в международном полицейском сообществе Интерпол состоялись выборы членов Европейского комитета.

Голосование прошло в рамках 47 ежегодной Европейской региональной конференции Интерпола в польском Катовице. Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел России, чей представитель исполнил обязанности председателя мероприятия.

Представлены были кандидатуры от Черногории, Великобритании и Украины. По итогам двух туров голосования места в представительном органе, определяющем приоритетные направления деятельности Интерпола в Европе, получили Великобритания и Черногория.

Пресс-служба МВД РФ

Пресс-служба МВД РФ

Пресс-служба МВД РФ

Пресс-служба МВД РФ

Пресс-служба МВД РФ

Пресс-служба МВД РФ

Отметим, украинскую делегацию на конференции возглавил глава Нацполиции Сергей Князев. В рамках мероприятия он провел встречу с главнокомандующим полиции Польши Ярославом Шимчиком. Правоохранители обсудили дальнейшее сотрудничество в противодействии преступности.

Пресс-служба Национальной полиции Украины

Пресс-служба Национальной полиции Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее представитель Южной Кореи Ким Чен Янг стал новым президентом Интерпола, победив на выборах представителя из России.

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