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Убрать с границы: КНДР и Южная Корея приняли историческое решение

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Власти КНДР и Южной Кореи договорились до конца ноября убрать 22 караульных поста на границе между государствами.

26 октября состоялась встреча делегаций вооруженных сил двух стран в пограничном пункте Пханмунджом на линии разграничения, сообщает hromadske.ua.

Военные также договорились о совместной проверке безопасности 70-километрового фарватера для судов в водах Желтого моря вдоль западной границы между странами. Этот проход планируют впоследствии открыть для свободного движения гражданских судов.

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''Пощечина'' США? Ким Чен Ына засекли на санкционном Rolls-Royce

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин впервые за 11 лет прибыл в Пхеньян на встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Они проехались по городу в лимузине с открытым верхом в сопровождении охранников на мотоциклах, чем вызвали бурное обсуждение в сети.

Ким Чен Ын посетил Южную Корею в апреле текущего года. Он стал первым лидером КНДР, приехавшим в эту страну с 1953 года.

Читайте все новости по теме "Ракетно-ядерная программа КНДР" на OBOZREVATEL.

Тема
Ракетно-ядерная программа КНДР
Персона
Ким Чен Ын
Место
Северная КореяПхеньян
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