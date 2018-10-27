Убрать с границы: КНДР и Южная Корея приняли историческое решение

Власти КНДР и Южной Кореи договорились до конца ноября убрать 22 караульных поста на границе между государствами.

26 октября состоялась встреча делегаций вооруженных сил двух стран в пограничном пункте Пханмунджом на линии разграничения, сообщает hromadske.ua.

Военные также договорились о совместной проверке безопасности 70-километрового фарватера для судов в водах Желтого моря вдоль западной границы между странами. Этот проход планируют впоследствии открыть для свободного движения гражданских судов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин впервые за 11 лет прибыл в Пхеньян на встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Они проехались по городу в лимузине с открытым верхом в сопровождении охранников на мотоциклах, чем вызвали бурное обсуждение в сети.

Ким Чен Ын посетил Южную Корею в апреле текущего года. Он стал первым лидером КНДР, приехавшим в эту страну с 1953 года.