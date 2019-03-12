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"Убивают русских!" Жириновский набросился с обвинениями на Украину и Латвию

4.8тЧитать материал на украинском

Скандальный российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский возмутился из-за того, что Латвия решила отгородиться от России 93-километровым забором на границе, а также обвинил Украину в убийстве русских.

Депутат нелегитимной Госдумы назвал все это последствиями неумелого управления СССР коммунистами. Бурную реакцию по этому поводу он продемонстрировал на своем Telegram-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Владимир Жириновский

Владимир Жириновский

"Коммерсантъ"

"Забор на границе Латвии и России — это позор для коммунистов. Это результат их 70-летнего правления. В 1991 году мы потеряли миллионы квадратных километров в результате их национальной политики. И теперь русские с одной стороны латвийской границы будут смотреть на русских с другой через колючую проволоку. А в Украине продолжится убийство русских", — написал неадекватный Жириновский.

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"Убивают русских!" Жириновский набросился с обвинениями на Украину и Латвию

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Тема
российская пропаганда
Персона
Владимир Жириновский
Место
Россия
Теги
СССРГосударственная Дума России
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Савченко Анатолий
Савченко Анатолий
а ты какое отношение имеешь к руским-неудачное скрещевания кацапа с жидом
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Теперь кацапов будут убивать и в Латвии!)))
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