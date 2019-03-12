"Убивают русских!" Жириновский набросился с обвинениями на Украину и Латвию

Скандальный российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский возмутился из-за того, что Латвия решила отгородиться от России 93-километровым забором на границе, а также обвинил Украину в убийстве русских.

Депутат нелегитимной Госдумы назвал все это последствиями неумелого управления СССР коммунистами. Бурную реакцию по этому поводу он продемонстрировал на своем Telegram-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Владимир Жириновский "Коммерсантъ"

"Забор на границе Латвии и России — это позор для коммунистов. Это результат их 70-летнего правления. В 1991 году мы потеряли миллионы квадратных километров в результате их национальной политики. И теперь русские с одной стороны латвийской границы будут смотреть на русских с другой через колючую проволоку. А в Украине продолжится убийство русских", — написал неадекватный Жириновский.

Сталь, бетон и колючая проволока. Латвия построила высокий забор вдоль границы с Россией, чтобы пресечь поток нелегальных мигрантов. pic.twitter.com/RR69xhPAAj — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) 12 марта 2019 г.

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