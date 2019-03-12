"Убивают русских!" Жириновский набросился с обвинениями на Украину и Латвию

Скандальный российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский возмутился из-за того, что Латвия решила отгородиться от России 93-километровым забором на границе, а также обвинил Украину в убийстве русских.
Депутат нелегитимной Госдумы назвал все это последствиями неумелого управления СССР коммунистами. Бурную реакцию по этому поводу он продемонстрировал на своем Telegram-канале (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Владимир Жириновский
"Коммерсантъ"
"Забор на границе Латвии и России — это позор для коммунистов. Это результат их 70-летнего правления. В 1991 году мы потеряли миллионы квадратных километров в результате их национальной политики. И теперь русские с одной стороны латвийской границы будут смотреть на русских с другой через колючую проволоку. А в Украине продолжится убийство русских", — написал неадекватный Жириновский.
Сталь, бетон и колючая проволока. Латвия построила высокий забор вдоль границы с Россией, чтобы пресечь поток нелегальных мигрантов. pic.twitter.com/RR69xhPAAj— РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) 12 марта 2019 г.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Жириновский грозился захватить Киев за один день и обещал, что жители украинской столицы будут встречать русских с цветами.
Также Жириновский мечтал о "марше дружбы" на границе Украины и России и о том, что украинцы поползут на коленях просить прощения у Кремля.
Лидер ЛДПР заявил, что украинцы якобы мечтают о вторжении российских оккупантов и будут встречать их как освободителей в 1945 году.
Одиозный политик пригрозил цивилизованному миру глобальной войной с применением ядерного оружия. По его мнению, это необходимо для того, чтобы закрепить величие России и вынудить всех не противодействовать ей.
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