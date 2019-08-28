Убивали сотнями: найдено массовое захоронение детей. Кадры 18+

На севере Перу археологи обнаружили захоронение с останками 227 детей, принесенных в жертву между 1200 и 1400 годами.

Раскопки проходили возле городка Уанчако. Это крупнейшее детское жертвоприношение, известное ученым, передает AFP (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Известно, что возраст жертв составляет от 4 до 14 лет. У некоторых из тел сохранилась кожа и волосы.

Захоронение детей в Перу Daily Mail

"Дети показывают признаки гибели в сырую погоду, вероятно, в попытке "умиротворить явление Эль-Ниньо", потому что останки были обнаружены в положении, обращенном к морю", – рассказал главный археолог Ферен Кастильо.

Захоронение детей в Перу Daily Mail

Предполагается, что общее количество убитых может быть значительно больше. "Эта история с детьми не поддается контролю. Где бы мы ни копали, каждый раз находим еще одно тело", – добавил Кастильо.

Ученые установили, что детей принесли в жертву богам культуры чиму. Эта цивилизация была одной из самых могущественных в Перу. Ее территория распространялась вдоль береговой линии страны, пока она не была завоевана империей инков в 1475 году.

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Захоронение детей в Перу Daily Mail

Захоронение детей в Перу Daily Mail

Захоронение детей в Перу Daily Mail

Захоронение детей в Перу Daily Mail

Захоронение детей в Перу Daily Mail

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