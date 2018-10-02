''Убиваете детей!'' Депутат Госдумы набросился на украинца в эфире росТВ

Скандальный депутат нелегитимной Государственной думы России Юрий Афонин устроил скандал в прямом эфире с украинским общественным деятелем Вадимом Трюханом из-за войны на Донбассе (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Поводом для спора стала гибель детей в Горловке от взрыва мины, в чем политик страны-агрессора цинично обвинил Украину. Перепалка между Афониным и Трюханом произошла на пропагандистской программе "60 минут" телеканала "Россия 1".

"На самом деле, действительно, это трагедия. Но мы должны понимать, для чего там идет война. Зачем Украине нужна война и зачем Донецку нужна война?" — нагло высказался российский депутат.

Такая беспринципная позиция политика разозлила Трюхана, и он напомнил собеседнику, что ответственность за все бесчинства, происходящие на Донбассе, лежит только на России.

"Вы это говорите серьезно или вы смеетесь на фоне детей, которых убили? Вы понимаете, за что воюет Украина?! Да за свою землю, за своих людей, а что там делает Россия мы не понимаем!" — жестко ответил он Афонину.

Тот, в свою очередь, перешел на угрозы о вечной оккупации "Л/ДНР" и стал повторять кремлевские пропагандистские тезисы о том, что якобы Украина развязала "гражданскую войну".

"Никогда Донецк и Луганск не будут в едином государстве с Украиной, потому что вы ведете войну с их народом! С народом этих "республик"! Остановите войну!" — продолжил маразматичный спич Афонин.

В этот момент Трюхан резко пресек оппонента, отметив, что он не имеет права на такие рассуждения, поскольку украинцы на Донбассе защищают свою страну, а вот что там делают российские депутаты, регулярно посещающие временно оккупированные территории, — это большой вопрос не только для Украины, но и для всего мира.

После этой фразы в перепалку ввязалась и пропагандистка Ольга Скабеева, которая заявила, что политики страны-агрессора якобы ездят на восток Украины, чтобы передать людям "гуманитарную помощь".

Однако Трюхан исправил ее, напомнив, что на самом деле Россия везет на Донбасс лишь миллионы тонн оружия и тысячи наемников.

"Если вы хотите посмотреть, что мы везем туда, то поедемте вместе, посмотрите, что это продукты питания, стройматериалы, детские подарки для детишек", — продолжил нагло врать Афонин.

Трюхан вновь укорил его в цинизме и неприкрытой лжи, однако депутат нелегитимной Госдумы не унимался и продолжал сыпать беспочвенными обвинениями в адрес Украины.

"Вы могли бы остановить войну! Надо четко понять: "ДНР" никогда в ближайшее время не будет территорией Украины, потому что вы перешли кровавую черту, убивая детей!" — в припадке кричал он.

На возражение Трюхана о том, что не России решать то, какими будут границы Украины, он вновь ответил привычными кремлевскими штампами об "Л/ДНР".

"Им решать, этому народу! Вы их убиваете, и никаких шансов возвратить эту территорию в Украину не будет!" — продолжил истерику Афонин.

Тем временем, Трюхан обвинил его в поддержке путинской системы, которая дала старт аннексии Крыма и войне на Донбассе, унесшей жизни тысяч людей. Однако такие претензии нисколько не смутили российского депутата, и он впал в еще больший маразм, пытаясь запугать Украину.

"Голосовал за Крым и правильно голосовал за воссоединение России с Крымом! То, что мы поставляем гумпомощь, — голосовал. Я надеюсь, когда-нибудь на трибунале по деятельности фашистской власти Украины будет голосование!" — истерично завершил он перепалку.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее с Трюханом на российском ТВ поскандалила одиозная экс-член Партии регионов Елена Бондаренко. Конфликт разгорелся из-за того, что коллаборантка позволила себе озвучить недопустимые фейки о якобы ущемлениях людей в Украине по религиозному и языковому принципу. Кроме того, бывшая соратница беглого экс-президента Украины Виктора Януковича оскорбительно высказалась о современном украинском обществе, назвав его "убийцами".