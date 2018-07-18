Убиты и ранены более 30 человек: в нефтяном городе Ирака прогремели взрывы

В нефтяном городе Киркук на севере Ирака взорвались несколько бомб и минометные снаряды, в результате чего минимум 11 человек были ранены.

"Сотрудник полиции сказал, что бомбы были нацелены на коммерческий район города", - сообщает Reuters.

В свою очередь, местное издание Іraqinews сообщает, что в результате взрывов в общей сложности убитых и раненных насчитывается свыше 30 человек.

"Взрыв произошел возле ресторана. Еще один взрыв произошел возле магазина. Третий взрыв произошел недалеко от района Думейз", - рассказал источник Центра средств безопасности.

По его словам, два человека находятся в тяжелом состоянии. Военнослужащие в Киркуке провели широкомасштабную операцию в поисках боевиков, которые швырнули гранаты. Также сообщается, что взрыв прогремел на дороге в сторону Багдада возле заправочной станции.

По предварительной информации, ответственность за взрыв несет группа суннитских боевиков. Они периодически совершают нападения возле Киркука и некоторых других частей страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале июня Турция начала антитеррористическую операцию в Ираке.