Убийство Сулеймани: парламент Ирака проголосовал за вывод войск США

Парламент Ирака проголосовал за вывод войск США из страны после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

Также парламентарии поддержали решение о прекращении договора с международной коалицией во главе со Штатами против террористов ИГИЛ, передает Alarabiya.

"Американским войскам пора уходить", – заявил премьер-министр Ирака Абдул Махди, назвав удар по Сулеймани "политическим убийством".

"Несмотря на внутренние и внешние трудности, с которыми мы можем столкнуться, так будет лучше для Ирака в целом", – добавил он.

Примечательно, что курдские депутаты Ирака за эти решения не голосовали.

Махди накануне также рассказал, что США сообщили властям Ирака об ударе по Сулеймани за несколько минут до нанесения, но иракская сторона не дала на это разрешения.

