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5 января • обновлено в 17:28
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Убийство Сулеймани: парламент Ирака проголосовал за вывод войск США

2.8т
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Парламент Ирака проголосовал за вывод войск США из страны после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

Также парламентарии поддержали решение о прекращении договора с международной коалицией во главе со Штатами против террористов ИГИЛ, передает Alarabiya.

"Американским войскам пора уходить", – заявил премьер-министр Ирака Абдул Махди, назвав удар по Сулеймани "политическим убийством".

"Несмотря на внутренние и внешние трудности, с которыми мы можем столкнуться, так будет лучше для Ирака в целом", – добавил он.

Примечательно, что курдские депутаты Ирака за эти решения не голосовали.

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Махди накануне также рассказал, что США сообщили властям Ирака об ударе по Сулеймани за несколько минут до нанесения, но иракская сторона не дала на это разрешения.

Сулеймани и Трамп

Сулеймани и Трамп

Как писал OBOZREVATEL, Сулеймани был убит в ночь на 3 января в результате воздушного удара США по международному аэропорту Багдада (Ирак).

Приказ был отдан главой США Дональдом Трампом.По его словам, Сулеймани "причастен к гибели миллионов людей" и его "должны были убрать еще много лет назад".

Постпред Ирана в ООН Маджид Тахт-Раванчи сравнил убийство войсками США генерала с объявлением войны.

После убийства американскими войсками иранского генерала Касема Сулеймани в аэропорту Багдада в Иране заявили, что определили 35 целей для ответных ударов по США.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Убийство генерала Сулеймани
Место
Ирак
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Xoxлoшaвки от такой наглoсти наверное впали в стyпор.
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Напрасно Буш уничтожил Хусейна,он хорошо держал шиитов в стойле. Теперь Трампу рассхлебывать.
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sadyk alex
sadyk alex
это очень хорошая новость.
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Жирнов Влад
Жирнов Влад
sadyk alex, На Донбассе разгорелись кровавые бои: у ВСУ потери вот это хорошая новость
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