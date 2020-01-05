Убийство Сулеймани: парламент Ирака проголосовал за вывод войск США

Парламент Ирака проголосовал за вывод войск США из страны после убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

Также парламентарии поддержали решение о прекращении договора с международной коалицией во главе со Штатами против террористов ИГИЛ, передает Alarabiya.

"Американским войскам пора уходить", – заявил премьер-министр Ирака Абдул Махди, назвав удар по Сулеймани "политическим убийством".

"Несмотря на внутренние и внешние трудности, с которыми мы можем столкнуться, так будет лучше для Ирака в целом", – добавил он.

Примечательно, что курдские депутаты Ирака за эти решения не голосовали.

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Махди накануне также рассказал, что США сообщили властям Ирака об ударе по Сулеймани за несколько минут до нанесения, но иракская сторона не дала на это разрешения.

Iraqi parliamentary session begins to debate US troop presence in the country, after the killing of Qassem Suleimani and Abu Mahdi Al Muhandis.



More to follow. pic.twitter.com/uDFCgqVFmW — The National (@TheNationalUAE) 5 января 2020 г.

Сулеймани и Трамп

Как писал OBOZREVATEL, Сулеймани был убит в ночь на 3 января в результате воздушного удара США по международному аэропорту Багдада (Ирак).

Приказ был отдан главой США Дональдом Трампом.По его словам, Сулеймани "причастен к гибели миллионов людей" и его "должны были убрать еще много лет назад".

Постпред Ирана в ООН Маджид Тахт-Раванчи сравнил убийство войсками США генерала с объявлением войны.

После убийства американскими войсками иранского генерала Касема Сулеймани в аэропорту Багдада в Иране заявили, что определили 35 целей для ответных ударов по США.

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