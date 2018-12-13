Убийство Хашогги: Сенат США предъявил официальные обвинения саудовскому принцу

Сенат Конгресса США принял резолюцию, в которой возложил ответственность за убийство журналиста Джамаля Хашогги в саудовском консульстве в Стамбуле на наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.

Как сообщает Reuters, за резолюцию, которая содержит призыв в президенту США Дональду Трампу отреагировать в течение 30 дней на решение, проголосовали 56 сенаторов, при этом 41 – высказался против.

В документе сенаторы настаивают, чтобы Саудовская Аравия привлекла к ответственности любого, кто несет ответственность за смерть журналиста.

По данным агентства, Сенат также голосовал за прекращение военной поддержки в войне в Йемене. Теперь резолюцию должны принять в Палате представителей.

Уточняется, что впервые сразу две палаты Конгресса поддержали решение о выводе войск США из иностранного военного конфликта в соответствии с Законом о военных полномочиях от 1973 года.

Мохаммед бин Салман Getty

Напомним: Джамаль Хашогги – колумнист американского издания The Washington Post, который выступал с критикой саудовского правительства и принца Мухаммеда. Он числился без вести пропавшим после того, как вошел в здание консульства в Стамбуле 2 октября. Позже появилась информация, что он был жестоко убит на территории диппредставительства.

Есть версия, что его растворили в кислоте. Стоит отметить, что правоохранители нашли фрагменты тела журналиста в колодце на территории консульства.

Хашогги obozrevatel

В ЦРУ уверены, что именно принц Саудовской Аравии отдал приказ о ликвидации неугодного оппозиционера.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американский сенаторы заявили после закрытого доклада ЦРУ, что у них нет сомнений в причастности наследного принца к убийству Хашогги.